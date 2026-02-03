Plus en Vivo

Un avión hidrante y brigadistas de cinco ciudades combaten un incendio forestal en Bovril

Brigadistas de Paraná, Hasenkamp, María Grande, Bovril y Alcaraz trabajan sobre el fuego que afecta la zona de la Estancia El Durazno, cerca de Bovril, aunque en jurisdicción del Departamento Paraná.

Entre Ríos03 de febrero de 2026
incendio-forestal-bovril.jpg

Además, en la mañana de este martes un avión hidrante se sumó al combate del incendio, informó a La Sexta el director general de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, dado que durante el lunes las llamas se propagaron hacia tierras de monte nativo de difícil acceso para el personal a pie.

La aeronave pertenece al Sistema Nacional de Manejo del Fuego dependiente de la Agencia Federal de Emergencias, añadió el funcionario.

Sobre los trabajos realizados el lunes para contener el foco ígneo, los brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego de la Secretaría de Ambiente señalaron que “se realizó una línea negra sobre el flanco izquierdo para contener el avance hacia un maizal en pie, con resultado positivo”.

Luego “se realizó un sobrevuelo del incendio con drone para evaluar el estado del mismo”, en base a lo cual se decidió solicitar el avión hidrante para este martes dado que el fuego “se propagó hacia dentro del monte nativo (cerrado) de difícil acceso para el personal”, comunicaron.

Además, informaron que “se logró cortar el avance de la cola del incendio hacia un campo lindante” y “con la ayuda de una topadora, se realizó una línea de defensa para dar protección una vivienda”.

Actuaron, además de los brigadistas de Ambiente, los de la Policía a través de la intervención de Defensa Civil de la Provincia y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Bovril, Alcaraz, Hasenkamp y María Grande, se informó a La Sexta.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
md

UPCN Entre Ríos confirmó un paro total el 13 de febrero

Entre Ríos03 de febrero de 2026

La medida de fuerza, por reclamo salarial, fue resuelta en forma unánime por la Comisión Directiva y alcanzará a todos los organismos del Estado entrerriano. "Es una demanda de los trabajadores estatales debido a la pérdida del poder adquisitivo y al congelamiento salarial de los últimos meses", advirtieron.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo