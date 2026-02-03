Un avión hidrante y brigadistas de cinco ciudades combaten un incendio forestal en Bovril

Dramático rescate del niño que cayó al río GualeguayEntre Ríos04 de febrero de 2026
El menor cayó al agua en la zona del puente Arenas Blancas, sobre la Ruta 19. Fue asistido por un efectivo policial y guardavidas.
Brigadistas de Paraná, Hasenkamp, María Grande, Bovril y Alcaraz trabajan sobre el fuego que afecta la zona de la Estancia El Durazno, cerca de Bovril, aunque en jurisdicción del Departamento Paraná.Entre Ríos03 de febrero de 2026
Además, en la mañana de este martes un avión hidrante se sumó al combate del incendio, informó a La Sexta el director general de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, dado que durante el lunes las llamas se propagaron hacia tierras de monte nativo de difícil acceso para el personal a pie.
La aeronave pertenece al Sistema Nacional de Manejo del Fuego dependiente de la Agencia Federal de Emergencias, añadió el funcionario.
Sobre los trabajos realizados el lunes para contener el foco ígneo, los brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego de la Secretaría de Ambiente señalaron que “se realizó una línea negra sobre el flanco izquierdo para contener el avance hacia un maizal en pie, con resultado positivo”.
Luego “se realizó un sobrevuelo del incendio con drone para evaluar el estado del mismo”, en base a lo cual se decidió solicitar el avión hidrante para este martes dado que el fuego “se propagó hacia dentro del monte nativo (cerrado) de difícil acceso para el personal”, comunicaron.
Además, informaron que “se logró cortar el avance de la cola del incendio hacia un campo lindante” y “con la ayuda de una topadora, se realizó una línea de defensa para dar protección una vivienda”.
Actuaron, además de los brigadistas de Ambiente, los de la Policía a través de la intervención de Defensa Civil de la Provincia y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Bovril, Alcaraz, Hasenkamp y María Grande, se informó a La Sexta.
La medida de fuerza, por reclamo salarial, fue resuelta en forma unánime por la Comisión Directiva y alcanzará a todos los organismos del Estado entrerriano. "Es una demanda de los trabajadores estatales debido a la pérdida del poder adquisitivo y al congelamiento salarial de los últimos meses", advirtieron.
El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, presentó en el salón auditorio del organismo al licenciado Jorge Kerz, en el marco de su designación como Secretario de Articulación Educativa a partir del 1º de febrero
En la ciudad de Victoria se registraron en los primeros días de febrero más de 40 ataques de palometas en el río. Una de las personas heridas perdió un dedo.
Desde el Gobierno de Entre Ríos informaron que los trabajadores pueden consultar su recibo de sueldo digital.
Entre Ríos autorizó un cupo de 650 toneladas de sábalo y pescado de línea para el río Paraná durante el primer trimestre de 2026, según resolución oficial.
En una causa por comercio de estupefaciente, se le impuso una pena bajo esa modalidad. Comisaría Crespo logró una pronta aprehensión.
El impacto ocurrió al mediodía frente a una estación de servicio sobre un camino rural. Una pick up colisionó desde atrás a una maquinaria agrícola y terminó volcada. Dos hombres fueron hospitalizados y uno de ellos presenta politraumatismos.
La abogada de Airaldi, Mariana Barbitta, denuncia irregularidades en la investigación y solicita el arresto domiciliario para el productor agropecuario.