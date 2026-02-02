El hospital de la Baxada de Paraná se incorpora como prestador de internación de pacientes con PAMI

En el marco de un convenio firmado entre el Gobierno de Entre Ríos y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que otorgó un nuevo marco jurídico a la relación institucional con el hospital de la Baxada Doctora Teresa Ratto de Paraná, se suscribió un nuevo acuerdo por el cual, a partir del 1° de febrero, el establecimiento se incorpora oficialmente como prestador de internación de PAMI.

A partir de esta incorporación, los pacientes afiliados a PAMI que se encuentren capitados en el hospital de la Baxada podrán acceder a servicios de internación, garantizando una atención más cercana y con los estándares de calidad que brinda la institución. En este sentido, cabe señalar que los restantes módulos de atención, correspondientes al sector ambulatorio, ya se encontraban en funcionamiento, aunque hasta el momento no se contaba con la posibilidad de internación.

Además, las camas de internación del hospital se suman a la red de servicios disponibles para PAMI en general, lo que permitirá derivar pacientes en aquellos casos en los que no exista disponibilidad en otros efectores, tanto públicos como privados, fortaleciendo así la capacidad de respuesta del sistema sanitario de la provincia de Entre Ríos.