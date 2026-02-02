El hospital de la Baxada de Paraná se incorpora como prestador de internación de pacientes con PAMI

Crespo30 de enero de 2026
Al comercio crespense le robaron más de 120 millones de pesos de la cuenta bancaria.
Estación Plus CrespoEntre Ríos02 de febrero de 2026
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) informó que durante el mes de enero de 2026 los remates de hacienda en pie realizados en las rurales entrerrianas registraron un incremento mensual promedio del 10,17 %, reflejando una plaza firme, sostenida y con una demanda activa en la mayoría de las categorías.
Estación Plus CrespoCrespo02 de febrero de 2026
Cada parte asume un compromiso específico para la continuidad del funcionamiento del servicio de emergencias de Crespo. Este 2 de febrero se dieron a conocer las características de la nueva etapa.
Estación Plus CrespoCrespo02 de febrero de 2026
Este martes 3 de febrero se conmemora a San Blas, santo patrono de las afecciones de la garganta, y como es tradición en la Iglesia Católica se llevará a cabo la bendición de las gargantas en las parroquias de la ciudad de Crespo.
Estación Plus CrespoCrespo02 de febrero de 2026
Ocurrió sobre Los Constituyentes, a la altura del puente que comunica con calle Urquiza. Hubo derivación a la guardia médica. Lesiones y retenciones.