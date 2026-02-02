Plus en Vivo

El hospital de la Baxada de Paraná se incorpora como prestador de internación de pacientes con PAMI

A partir del 1° de febrero, el establecimiento se incorpora oficialmente como prestador de internación de PAMI.

Entre Ríos02 de febrero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Hospital Baxada

En el marco de un convenio firmado entre el Gobierno de Entre Ríos y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que otorgó un nuevo marco jurídico a la relación institucional con el hospital de la Baxada Doctora Teresa Ratto de Paraná, se suscribió un nuevo acuerdo por el cual, a partir del 1° de febrero, el establecimiento se incorpora oficialmente como prestador de internación de PAMI.

A partir de esta incorporación, los pacientes afiliados a PAMI que se encuentren capitados en el hospital de la Baxada podrán acceder a servicios de internación, garantizando una atención más cercana y con los estándares de calidad que brinda la institución. En este sentido, cabe señalar que los restantes módulos de atención, correspondientes al sector ambulatorio, ya se encontraban en funcionamiento, aunque hasta el momento no se contaba con la posibilidad de internación.

Además, las camas de internación del hospital se suman a la red de servicios disponibles para PAMI en general, lo que permitirá derivar pacientes en aquellos casos en los que no exista disponibilidad en otros efectores, tanto públicos como privados, fortaleciendo así la capacidad de respuesta del sistema sanitario de la provincia de Entre Ríos. 

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
hacienda

Hacienda en pie: enero cerró con un incremento promedio del 10,17% en los remates

Estación Plus Crespo
Entre Ríos02 de febrero de 2026

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) informó que durante el mes de enero de 2026 los remates de hacienda en pie realizados en las rurales entrerrianas registraron un incremento mensual promedio del 10,17 %, reflejando una plaza firme, sostenida y con una demanda activa en la mayoría de las categorías.

l_1770028274_66215

ATER detectó más de 700.000 m² en edificaciones no declaradas

Estación Plus Crespo
Entre Ríos02 de febrero de 2026

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) avanza en la detección e incorporación de metros cuadrados no declarados en diferentes localidades entrerrianas para corregir una inequidad tan extendida como injusta: viviendas y edificaciones ya construidas que siguen registradas como terrenos baldíos.

Más visto hoy en Estación Plus
hacienda

Hacienda en pie: enero cerró con un incremento promedio del 10,17% en los remates

Estación Plus Crespo
Entre Ríos02 de febrero de 2026

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) informó que durante el mes de enero de 2026 los remates de hacienda en pie realizados en las rurales entrerrianas registraron un incremento mensual promedio del 10,17 %, reflejando una plaza firme, sostenida y con una demanda activa en la mayoría de las categorías.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo