Una moto y un automóvil protagonizaron un fuerte choque

Alrededor de las 18:30 de este lunes 2 de febrero, una dotación policial fue comisionada hasta Los Constituyentes y Urquiza, donde se produjo un siniestro, convocándose también al servicio de emergencias.

El Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, detalló a Estación Plus Crespo que "colisionaron una moto Honda Wave y un Chevrolet Vectra, siendo ambos conducidos por ciudadanos de Crespo".

"El motociclista, de 22 años, fue trasladado a un centro asistencial privado, donde se le diagnosticó corte en los tendones de una mano, determinando el galeno de la repartición que se trata de lesiones de carácter grave", especificó el funcionario.

El jefe policial reveló que "por disposición del Fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dr. Eric Zenklusen, los conductores fueron examinados, con prueba de laboratorio el conductor herido y test de alcoholemia quien se encontraba al mando del rodado de mayor porte. Asimismo, se le dió intervención al gabinete de Policía Científica, para la realización de pericias, que serán remitidas al expediente instruido, para determinar formas y circunstancias de las lesiones", aclaró.

En el lugar, agentes de Guardia Urbana Municipal procedieron a la retención preventiva de ambas unidades partícipes, habida cuenta que sobre el automóvil pesaba una prohibición de circulación, mientras que el motovehículo no presentaba la documentación exigible para transitar. Dichos bienes quedaron a disposición y resguardo municipal.