Plus en Vivo

Una moto y un automóvil protagonizaron un fuerte choque

Ocurrió sobre Los Constituyentes, a la altura del puente que comunica con calle Urquiza. Hubo derivación a la guardia médica. Lesiones y retenciones.

Crespo02 de febrero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2026-02-02 at 20.22.28(1)

Alrededor de las 18:30 de este lunes 2 de febrero, una dotación policial fue comisionada hasta Los Constituyentes y Urquiza, donde se produjo un siniestro, convocándose también al servicio de emergencias.

El Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, detalló a Estación Plus Crespo que "colisionaron una moto Honda Wave y un Chevrolet Vectra, siendo ambos conducidos por ciudadanos de Crespo".

"El motociclista, de 22 años, fue trasladado a un centro asistencial privado, donde se le diagnosticó corte en los tendones de una mano, determinando el galeno de la repartición que se trata de lesiones de carácter grave", especificó el funcionario.

WhatsApp Image 2026-02-02 at 20.36.12

WhatsApp Image 2026-02-02 at 20.35.45

El jefe policial reveló que "por disposición del Fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dr. Eric Zenklusen, los conductores fueron examinados, con prueba de laboratorio el conductor herido y test de alcoholemia quien se encontraba al mando del rodado de mayor porte. Asimismo, se le dió intervención al gabinete de Policía Científica, para la realización de pericias, que serán remitidas al expediente instruido, para determinar formas y circunstancias de las lesiones", aclaró.

En el lugar, agentes de Guardia Urbana Municipal procedieron a la retención preventiva de ambas unidades partícipes, habida cuenta que sobre el automóvil pesaba una prohibición de circulación, mientras que el motovehículo no presentaba la documentación exigible para transitar. Dichos bienes quedaron a disposición y resguardo municipal.

WhatsApp Image 2026-02-02 at 20.22.28

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Fiesta provincial del pollo 2023

Este sábado, Crespo será escenario de la 14ª Fiesta Provincial del Pollo

Estación Plus Crespo
Crespo30 de enero de 2026

La ciudad de Crespo y toda la región ya viven la previa de la 14ª Fiesta Provincial del Pollo, que se realizará este sábado 31 de enero en las instalaciones del Club Atlético Sarmiento. Desde la institución confirmaron que los preparativos están en su etapa final y que la expectativa es muy alta, tanto por la convocatoria como por el acompañamiento de un clima favorable.

Más visto hoy en Estación Plus
hacienda

Hacienda en pie: enero cerró con un incremento promedio del 10,17% en los remates

Estación Plus Crespo
Entre Ríos02 de febrero de 2026

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) informó que durante el mes de enero de 2026 los remates de hacienda en pie realizados en las rurales entrerrianas registraron un incremento mensual promedio del 10,17 %, reflejando una plaza firme, sostenida y con una demanda activa en la mayoría de las categorías.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo