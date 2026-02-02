Una moto y un automóvil protagonizaron un fuerte choque

De Crespo a Alcaidía, por Desobediencia Judicial
La Policía llegó hasta una morada ubicada sobre Ruta Nacional 131, después que vecinos alertaran de una situación violenta.
Ocurrió sobre Los Constituyentes, a la altura del puente que comunica con calle Urquiza. Hubo derivación a la guardia médica. Lesiones y retenciones.Crespo02 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
Alrededor de las 18:30 de este lunes 2 de febrero, una dotación policial fue comisionada hasta Los Constituyentes y Urquiza, donde se produjo un siniestro, convocándose también al servicio de emergencias.
El Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, detalló a Estación Plus Crespo que "colisionaron una moto Honda Wave y un Chevrolet Vectra, siendo ambos conducidos por ciudadanos de Crespo".
"El motociclista, de 22 años, fue trasladado a un centro asistencial privado, donde se le diagnosticó corte en los tendones de una mano, determinando el galeno de la repartición que se trata de lesiones de carácter grave", especificó el funcionario.
El jefe policial reveló que "por disposición del Fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dr. Eric Zenklusen, los conductores fueron examinados, con prueba de laboratorio el conductor herido y test de alcoholemia quien se encontraba al mando del rodado de mayor porte. Asimismo, se le dió intervención al gabinete de Policía Científica, para la realización de pericias, que serán remitidas al expediente instruido, para determinar formas y circunstancias de las lesiones", aclaró.
En el lugar, agentes de Guardia Urbana Municipal procedieron a la retención preventiva de ambas unidades partícipes, habida cuenta que sobre el automóvil pesaba una prohibición de circulación, mientras que el motovehículo no presentaba la documentación exigible para transitar. Dichos bienes quedaron a disposición y resguardo municipal.
En una causa por comercio de estupefaciente, se le impuso una pena bajo esa modalidad. Comisaría Crespo logró una pronta aprehensión.
Este martes 3 de febrero se conmemora a San Blas, santo patrono de las afecciones de la garganta, y como es tradición en la Iglesia Católica se llevará a cabo la bendición de las gargantas en las parroquias de la ciudad de Crespo.
Cada parte asume un compromiso específico para la continuidad del funcionamiento del servicio de emergencias de Crespo. Este 2 de febrero se dieron a conocer las características de la nueva etapa.
Al comercio crespense le robaron más de 120 millones de pesos de la cuenta bancaria.
La ciudad de Crespo y toda la región ya viven la previa de la 14ª Fiesta Provincial del Pollo, que se realizará este sábado 31 de enero en las instalaciones del Club Atlético Sarmiento. Desde la institución confirmaron que los preparativos están en su etapa final y que la expectativa es muy alta, tanto por la convocatoria como por el acompañamiento de un clima favorable.
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) informó que durante el mes de enero de 2026 los remates de hacienda en pie realizados en las rurales entrerrianas registraron un incremento mensual promedio del 10,17 %, reflejando una plaza firme, sostenida y con una demanda activa en la mayoría de las categorías.
