Se redefinieron las responsabilidades de Municipio, Provincia y Hospital para el servicio de ambulancia

El Servicio de Emergencias continuará brindando sus prestaciones en Crespo, ante urgencias que sucedan en la vía pública o en un domicilio de la ciudad. Para los pacientes no habrá prácticamente modificación alguna, pero sí desde el punto de vista ciudadano, resulta importante conocer los cambios que operan a nivel estructural, organizativos y administrativos.

Para la continuidad funcional, Municipalidad de Crespo aporta la ambulancia y costea guardias pasivas de choferes; Provincia cubre los pagos de enfermería e insumos; el Hospital coordina y ejecuta la prestación.

A modo de reseña, el intendente Dr. Marcelo Cerutti, manifestó a Estación Plus Crespo: "El Gobierno Provincial se ha hecho cargo del Servicio de Emergencias, que después de largas tratativas se constituyó en 2016. El año pasado, el Ministro de Salud, Guillermo Grieve, ya había anunciado de alguna forma esta intención de que pase a la órbita provincial, pero después hubo un cambio de ministro. No obstante, siguieron las gestiones y se consiguió que efectivamente, pase a la órbita del Ministerio de Salud nuestro Sistema de Emergencias. Nosotros seguiremos dando apoyo, aportando en comodato (préstamo gratuito) la ambulancia que se compró en su momento, con aporte de los funcionarios y concejales de la época del COVID. Se van a abonar unas guardias pasivas a choferes, para que siga funcionando tal cual está funcionando. Esto va a implicar que fondos municipales que antes destinábamos a este objetivo, ahora podamos volcarlos a otras cuestiones de la ciudad y que la Provincia se haga cargo de lo que corresponde. El Hospital va a designar el personal que estará encargado y entra todo dentro de la órbita provincial de Salud.

El director del Hospital San Francisco de Asís, Dr. Juan Pablo Schonfeld, confirmó a Estación Plus Crespo: "Estamos arrancando una nueva etapa. Fueron decisiones que se empezaron a encaminar, después hubo un cambio de ministro de Salud por medio, y reorganizamos para llegar a este punto. Es un servicio de emergencia, para lo que pase en la vía pública o en un hogar. Es un 107, que en su momento lo habíamos proyectado para que sea con un médico que acompañe también, pero fue imposible. Por ahora, seguiremos operando de la misma manera. Vamos a pedirle a la comunidad que trate de llamar al 4954000 ó al 107, solamente para emergencias. Tenemos muchas llamadas durante el día, a veces para preguntar horarios de atención ó por consultas de vacunación, y eso nos satura la línea de emergencia; y puede una urgencia no entrar con la rapidez que quisiéramos. Le pedimos a la comunidad respeto cuando vamos a buscar un paciente, cuando tenemos que trabajar en algún lugar, porque sentimos que no siempre es así. Para tener un buen servicio y lograr que todo funcione bien, necesitamos colaboración de la sociedad también. Nosotros vamos a poner toda la buena voluntad, haremos cursos de capacitación, los enfermeros están todos preparados para lo que tienen que hacer, los esfuerzos tienen que ser desde todos los sectores".

"Sabemos que las clínicas privadas no tienen un servicio privado de traslado o una ambulancia para emergencias, por lo que desde el Hospital suplantamos eso. Complementamos ese aspecto, sin dejar de atender la urgencia. Los traslados de pacientes a Paraná u otras localidades, se hacen con otra ambulancia y con otro equipo, para no dejar la ciudad descubierta", explicó el director.

Por su parte, la secretaria técnica Dra. Sandra Scarso, agregó a Estación Plus Crespo: "Es un nuevo gran desafío, para la gestión que acompaño del Dr. Schonfeld. Es una seguridad que damos en coordinación, trabajo en equipo, pero esto también necesita del trabajo colaborativo de la población, conciencia; para poder ejercer la medicina dentro de la ética y la mayor seguridad posible. Va a estar el 4954000 y el 107, los teléfonos van a estar a disposición, pero tengamos el cuidado para preservar las líneas, para acompañar al profesional, que también se agota; y trabajaremos en equipo, como lo estamos haciendo hasta ahora".