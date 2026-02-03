Leonardo Airaldi será juzgado por narcotráfico en febrero: su defensa pide suspensión del juicio

El productor agropecuario Leonardo Airaldi será juzgado el próximo 24 de febrero acusado de narcotráfico, junto a otras 13 personas involucradas en la causa. Su defensa, liderada por la abogada penalista Mariana Barbitta, ha denunciado múltiples irregularidades durante la investigación, las cuales podrían afectar el desarrollo del juicio. Barbitta expresó su sorpresa ante los procedimientos judiciales previos y la falta de información pertinente que obstaculiza el derecho a la defensa de Airaldi.

La abogada detalló que asumió la defensa de Airaldi a fines de diciembre de 2022 y comenzó a revisar exhaustivamente los documentos y materiales relacionados con la investigación. En un diálogo con Elonce, Barbitta señaló que "ni bien tomé la causa, empecé a revisar los requerimientos de elevación a juicio, sino toda la información que surgía de lo civil". Uno de los puntos más críticos ha sido el manejo de las pruebas. "Cuando pedimos los CDs con las supuestas conversaciones que habrían sido escuchadas por la Prefectura y la Gendarmería, nos encontramos con una grave sorpresa", añadió la abogada, destacando que la información proporcionada no coincidía con los documentos entregados previamente por la Fiscalía.

Irregularidades en la investigación: CDs faltantes y falta de pruebas claras



Según la defensa, en enero de este año Barbitta solicitó al Tribunal Oral Federal de Paraná los CDs que contenían las grabaciones de las conversaciones entre Airaldi y otras personas, sin embargo, no se entregaron todos los materiales solicitados y lo entregado no coincidía con los registros de la Fiscalía. "No me entregaron ni la cantidad que había pedido de CDs y cuando hicimos el cotejo, la información no coincidía", aseguró Barbitta. Ante esto, la defensa solicitó la suspensión del juicio hasta que la Fiscalía entregara todas las pruebas solicitadas.

La defensa de Airaldi también ha cuestionado el proceso de judicialización de la causa, que según Barbitta comenzó en 2019 sin una base clara. "Es una investigación que arranca con un origen muy poco claro. Se investigó sin que se haya judicializado el caso hasta julio de 2019", explicó. A raíz de la falta de pruebas claras y la irregularidad en el manejo de las mismas, la abogada solicitó al Tribunal que se postergue el juicio hasta que se pueda acceder a toda la documentación correspondiente.

Defensa solicita arresto domiciliario debido a las condiciones familiares de Airaldi



En paralelo a la solicitud de suspensión del juicio, Barbitta también pidió que Airaldi sea beneficiado con el arresto domiciliario. La abogada argumentó que la situación familiar del productor agropecuario justifica esta medida. "Leonardo tiene dos niños de cuatro años que no han podido contactarse con su papá", señaló Barbitta, quien destacó la importancia de permitir a los hijos de Airaldi mantener contacto con su padre en estas circunstancias. Además, la madre de Airaldi, de 80 años, enfrenta problemas de salud, lo que también fue un factor importante en la solicitud del arresto domiciliario.

La abogada resaltó también las condiciones a las que ha sido sometida la familia de Airaldi. "La familia de Leonardo ha sido víctima de requisas injustamente denigrantes y deshumanizadas", comentó Barbitta, refiriéndose a una denuncia formal presentada por la pareja de Airaldi, quien sufrió un trato desproporcionado al intentar ingresar al penal donde se encuentra detenido el productor agropecuario.

El caso sigue bajo investigación mientras la defensa espera respuestas



El Tribunal Oral Federal ha decidido correr vista a la Fiscalía sobre las irregularidades señaladas por la defensa, incluyendo la discrepancia en los CDs entregados. Barbitta mencionó que el Tribunal ha solicitado aclaraciones a la Fiscalía y está a la espera de una respuesta oficial. "Vamos a ver qué contesta la Fiscalía", concluyó la abogada. A medida que se acerca la fecha del juicio, la defensa sigue exigiendo que se garantice el derecho de Airaldi a un juicio justo, con toda la documentación y pruebas necesarias.

Por otro lado, la acusación en relación a los 30 kilos de cocaína secuestrados durante los procedimientos policiales también ha sido puesta en duda por la defensa de Airaldi. "Ese procedimiento no tuvo nada que ver con los domicilios de Airaldi. Es un domicilio de un señor de apellido Torres, que está prófugo y no tuvo que ver ese origen de la causa con un tema vinculado a estupefacientes", aseguró Barbitta, refiriéndose a la falta de pruebas que conecten a su cliente con la droga incautada.

"No hay ningún elemento de prueba que pueda conectar el dominio de esa droga que se secuestró en relación a mi cliente”, concluyó la letrada.