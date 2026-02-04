Discutió con su pareja, ingirió nafta y se tiró de la ambulancia cuando lo llevaban al hospital en Paraná

Restos presuntamente humanos son trasladados de Cerrito a la morgue de Oro Verde
Restos compatibles con una persona -hallados en un automóvil incendiado- serán sometidos a pericias forenses, conforme lo dispuso la Fiscalía interviniente.
Un joven de 20 años ingirió nafta tras discutir con su pareja. Cuando era trasladado en una ambulancia al hospital San Martín, escapo y está siendo buscado.Policiales/Judiciales04 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
En la madrugada de este miércoles un joven de 20 años protagonizó una dramática secuencia tras una discusión con su pareja, de 24 años, en una vivienda de la ciudad de Paraná. Según se informó, luego de una discusión, el muchacho se habría alterado emocionalmente, consumió cerca de dos litros de nafta y luego intentó quitarse la vida.
La pareja pidió auxilio a los gritos, lo que permitió que vecinos ingresaran al lugar y ayudaran hasta la llegada del personal policial y una ambulancia.
El joven fue cargado en el móvil sanitario para ser trasladado de urgencia al Hospital San Martín. Sin embargo, antes de arribar al centro de salud, se arrojó del interior de la ambulancia y escapó, perdiéndose de vista.
Ante la situación, se dio intervención a la fiscal Valeria Vilches, quien dispuso que no se labraran actuaciones por el momento. También se notificó al defensor civil, quien indicó que, una vez localizado, el joven deberá ser trasladado al Hospital Escuela de Salud Mental para su evaluación y contención.
Hasta el momento, el joven no fue localizado y continúa siendo buscado,informó radio La Voz.
Restos compatibles con una persona -hallados en un automóvil incendiado- serán sometidos a pericias forenses, conforme lo dispuso la Fiscalía interviniente.
La investigación para determinar las formas y circunstancias en que se produjera un deceso, se inicia con la sofocación de un incendio. Alejandro Peralta, Jefe del cuartel de esa localidad, dio detalles.
Con elementos no habilitados y careciendo de permisos, fue abortada una pesca con fines comerciales, de importante dimensión. Brigadistas confeccionaron múltiples actas de infracción y hubo secuestros.
La abogada de Airaldi, Mariana Barbitta, denuncia irregularidades en la investigación y solicita el arresto domiciliario para el productor agropecuario.
El impacto ocurrió al mediodía frente a una estación de servicio sobre un camino rural. Una pick up colisionó desde atrás a una maquinaria agrícola y terminó volcada. Dos hombres fueron hospitalizados y uno de ellos presenta politraumatismos.
Los tres sospechosos alquilaron una costosa cabaña en la zona de Termas de Concordia utilizando dólares, lo que llamó la atención de los investigadores por la proximidad temporal con el robo. Hubo un detenido y se recuperó parte del dinero sustraído.
En una causa por comercio de estupefaciente, se le impuso una pena bajo esa modalidad. Comisaría Crespo logró una pronta aprehensión.
El impacto ocurrió al mediodía frente a una estación de servicio sobre un camino rural. Una pick up colisionó desde atrás a una maquinaria agrícola y terminó volcada. Dos hombres fueron hospitalizados y uno de ellos presenta politraumatismos.
Brigadistas de Paraná, Hasenkamp, María Grande, Bovril y Alcaraz trabajan sobre el fuego que afecta la zona de la Estancia El Durazno, cerca de Bovril, aunque en jurisdicción del Departamento Paraná.
La abogada de Airaldi, Mariana Barbitta, denuncia irregularidades en la investigación y solicita el arresto domiciliario para el productor agropecuario.