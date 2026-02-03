Hortensia María Lell Vda. de Bernhardt

Hortensia María Lell Vda. de BernhardtNecrológicas03 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
Falleció el día 3 de febrero a la edad de 77 años. Sus restos son velados en sala "A" de Av. Ramirez 1032 y serán inhumados el día 4 de febrero a las 9:30 hs en el cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 9:00 hs.
Hogar de duelo: Ejido Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Un joven volvió a quebrar el arresto domiciliario y fue capturado
En una causa por comercio de estupefaciente, se le impuso una pena bajo esa modalidad. Comisaría Crespo logró una pronta aprehensión.
Accidente entre un tractor y una camioneta deja un herido grave en ArangurenPoliciales/Judiciales03 de febrero de 2026
El impacto ocurrió al mediodía frente a una estación de servicio sobre un camino rural. Una pick up colisionó desde atrás a una maquinaria agrícola y terminó volcada. Dos hombres fueron hospitalizados y uno de ellos presenta politraumatismos.
Un avión hidrante y brigadistas de cinco ciudades combaten un incendio forestal en BovrilEntre Ríos03 de febrero de 2026
Brigadistas de Paraná, Hasenkamp, María Grande, Bovril y Alcaraz trabajan sobre el fuego que afecta la zona de la Estancia El Durazno, cerca de Bovril, aunque en jurisdicción del Departamento Paraná.
Leonardo Airaldi será juzgado por narcotráfico en febrero: su defensa pide suspensión del juicioPoliciales/Judiciales03 de febrero de 2026
La abogada de Airaldi, Mariana Barbitta, denuncia irregularidades en la investigación y solicita el arresto domiciliario para el productor agropecuario.