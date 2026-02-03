Hortensia María Lell Vda. de Bernhardt

Falleció el día 3 de febrero a la edad de 77 años. Sus restos son velados en sala "A" de Av. Ramirez 1032 y serán inhumados el día 4 de febrero a las 9:30 hs en el cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 9:00 hs.

Hogar de duelo: Ejido Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.