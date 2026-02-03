Siguen las retenciones de motos durante operativos en Crespo

Carencias que hacen a la mecánica estructural de las motos y/o faltante de la documentación exigible, continúan siendo detectadas en operativos de control vehicular que se llevan adelante en diferentes puntos de la ciudad, en forma conjunta desde Comisaría Crespo, Tránsito y Guardia Urbana Municipal.

En el operativo más reciente practicado, se retuvieron en forma preventiva 2 motovehículos, se confirmó a Estación Plus Crespo, después de chequear las condiciones de transitabilidad de un importante número de automóviles, camionetas y motos.

Las unidades son resguardadas en el depósito municipal y puestas a disposición del Juzgado de Faltas local, que retomó su actividad con normalidad el 26 de enero último.