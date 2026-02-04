Homicidio, suicidio o accidente, el orden de investigación policial en Cerrito

"Vamos a trabajar como si fuese lo peor, arrancamos desde ahí para no descartar ningún indicio", confirmaron desde la Policía a Estación Plus Crespo.

Las pericias forenses ordenadas por la justicia -sobre material sensible y de calidad afectada-, serán claves para intentar ayudar a develar la identidad de quien apareciera como único ocupante del rodado, ubicado en el asiento del conductor, precisaron a Estación Plus Crespo.

Se estableció que el rodado consumido por el fuego es un Fiesta Sedan 5 puertas, que se encuentra bajo la titularidad de un ciudadano de Cerrito.

El trabajo investigativo apunta a no desechar ningún elemento de interés, por lo que se encomendó el caso a la División Homicidios.

El conmocionante hecho ocurrió en un camino vecinal de Cerrito, en proximidad a una conocida fábrica de cartuchos.

Si se trató de una muerte provocada, una autodeterminación o la desgracia de un incendio voraz sin escape, son incógnitas que la Policía de Entre Ríos busca probar y para lo cual es indispensable determinar una identidad, seguida de las máximas evidencias posibles, que en esta jornada se colectan en el lugar del terrible suceso.