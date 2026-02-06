Plus en Vivo

Luis Fabián Barón

Necrológicas06 de febrero de 2026

Falleció el día 6 de febrero a la edad de 60 años. Sus restos son velados en sala "A" de calle Ramírez 1032 y serán inhumados el día 6 de febrero a las 18:30 hs en el cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 18:00 hs.

Hogar de duelo: Rene Favaloro 525 - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

