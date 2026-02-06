Luis Fabián Barón

Luis Fabián BarónNecrológicas06 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
Falleció el día 6 de febrero a la edad de 60 años. Sus restos son velados en sala "A" de calle Ramírez 1032 y serán inhumados el día 6 de febrero a las 18:30 hs en el cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 18:00 hs.
Hogar de duelo: Rene Favaloro 525 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Hortensia María Lell Vda. de Bernhardt
Julio BernhardtNecrológicas31 de enero de 2026
Marcelo Orlando Pagliaruzza
Pedro Remigio Appelhans
Daniel Gross
Rene Enrique Frickel
Estafa bajo modalidad de secuestro virtual extorsivo en Paraná: señora entregó 800.000 pesos, dólares y eurosPoliciales/Judiciales05 de febrero de 2026
Una mujer de 86 años fuera víctima de una estafa telefónica bajo la modalidad de secuestro virtual extorsivo, hecho que derivó en la entrega de una suma millonaria de dinero y monedas extranjeras. Hay demorados.
Fuga de gas provocó la explosión de una vivienda: una mujer fue rescatada entre los escombrosPoliciales/Judiciales05 de febrero de 2026
Una pérdida de gas en la cocina generó una explosión en una vivienda. Una mujer de 80 años quedó entre los escombros y fue rescatada por los vecinos.
Recuperan elementos sustraídos del interior de un automóvil
Comisaría Crespo pudo restituir las pertenencias, que eran indispensables para que el damnificado retorne a su hogar, en una vecina provincia.
Un detenido y una camioneta secuestrada, por el homicidio en Cerrito
Sendos procedimientos en Cerrito y Paraná, permiten elevar probanzas claves a la investigación penal y poner un acusado a disposición de la justicia.