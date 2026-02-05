Recuperan elementos sustraídos del interior de un automóvil

Recuperan kits de herramientas sustraídas a un taller mecánico
La Policía llegó hasta la vivienda del sospechado y un padre tuvo una actitud que acompañó la posibilidad de esclarecimiento.
Comisaría Crespo pudo restituir las pertenencias, que eran indispensables para que el damnificado retorne a su hogar, en una vecina provincia.Crespo05 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
Un ilícito fue prontamente resuelto en términos materiales. El Jefe de la dependencia, Crio. Ppal. Daniel Roldán, precisó a Estación Plus Crespo: "En horas de la madrugada se le recepcionó denuncia a un hombre de 63 años de edad, radicado en Corrientes, quien advirtió que habría sido damnificado de un hurto, previo a abandonar esta ciudad".
Sobre las circunstancias, manifestó: "Horas antes el denunciante había efectuado unas compras en el centro de Crespo, dejando su vehículo estacionado en San Martín y French, sin medidas de seguridad. Ya en viaje y próximo a hacer paso por un Puesto Caminero, detectó la faltante de documentación personal y vehicular, que se encontraba en una billetera, sin dinero, y un teléfono celular".
El Área de Investigaciones de esta Seccional activó diligencias que resultaron fructíferas. Roldán explicó: "Se desarrollaron tareas de campo, que a lo largo de la mañana permitieron establecer sospechas. En ese marco, se logró hallar las pertenencias buscadas, junto a un árbol y disimuladas con un montículo de basura, sobre calle 25 de Mayo, entre Berutti y French".
Analizando los hechos, no se descarta que los domicilios visitados por los uniformados y las entrevistas mantenidas, hallan impulsado el descarte por apreciarse los sindicados cercados por la investigación.
El Jefe Policial hizo saber que "por disposición de la Fiscalía en Turno, los efectos fueron secuestrados y restituidos a la persona denunciante, continuándose las actuaciones en sede judicial".
La Policía llegó hasta la vivienda del sospechado y un padre tuvo una actitud que acompañó la posibilidad de esclarecimiento.
La comunidad de Boca del Tigre iniciará este fin de semana el triduo en preparación a la fiesta patronal de la Capilla Virgen de Lourdes.
Este fin de semana, la ciudad de Crespo recibirá la visita de un contingente turístico proveniente de Estados Unidos, en el marco de un recorrido cultural vinculado a la historia y las costumbres de los Alemanes del Volga en Entre Ríos.
Esa ciudad chubutense permanece en alerta y riesgo. "Está todo quemado, todo prendido fuego", relató con pesar el bombero voluntario. Desde la mañana y hasta el atardecer, realizan labores a destajo.
Ante los incendios que afectan a la provincia de Chubut, Cáritas Argentina activó una campaña solidaria para canalizar ayuda directa a las comunidades damnificadas. Desde la Parroquia San José de Crespo, Valeria Silvero explicó cómo funciona el sistema de donaciones, basado en transferencias que permiten una asistencia rápida, transparente y acorde a las necesidades reales de los afectados.
El domingo 1 de febrero, en el Colegio Cristo Rey de la ciudad de Esperanza, se desarrolló una ceremonia cargada de emoción y recogimiento, en la que se celebraron los 65 años de vida consagrada de las hermanas Adela Kippes y Ana Felisa Schönfeld, integrantes de la congregación Siervas del Espíritu Santo.
La decisión es momentánea y preventiva después de que realizaran controles de calidad del agua.
Un espectáculo único e integral de 90 minutos de duración, que ha recorrido gran parte de la provincia de Entre Ríos.
Este fin de semana, la ciudad de Crespo recibirá la visita de un contingente turístico proveniente de Estados Unidos, en el marco de un recorrido cultural vinculado a la historia y las costumbres de los Alemanes del Volga en Entre Ríos.
Nunca llegó a destino y su entorno perdió todo contacto. Asimismo, un turista habría encontrado su celular, tirado a la vera de Ruta 12. Testimonios que acrecientan incertidumbre.