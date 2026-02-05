Recuperan elementos sustraídos del interior de un automóvil

Un ilícito fue prontamente resuelto en términos materiales. El Jefe de la dependencia, Crio. Ppal. Daniel Roldán, precisó a Estación Plus Crespo: "En horas de la madrugada se le recepcionó denuncia a un hombre de 63 años de edad, radicado en Corrientes, quien advirtió que habría sido damnificado de un hurto, previo a abandonar esta ciudad".

Sobre las circunstancias, manifestó: "Horas antes el denunciante había efectuado unas compras en el centro de Crespo, dejando su vehículo estacionado en San Martín y French, sin medidas de seguridad. Ya en viaje y próximo a hacer paso por un Puesto Caminero, detectó la faltante de documentación personal y vehicular, que se encontraba en una billetera, sin dinero, y un teléfono celular".

El Área de Investigaciones de esta Seccional activó diligencias que resultaron fructíferas. Roldán explicó: "Se desarrollaron tareas de campo, que a lo largo de la mañana permitieron establecer sospechas. En ese marco, se logró hallar las pertenencias buscadas, junto a un árbol y disimuladas con un montículo de basura, sobre calle 25 de Mayo, entre Berutti y French".

Analizando los hechos, no se descarta que los domicilios visitados por los uniformados y las entrevistas mantenidas, hallan impulsado el descarte por apreciarse los sindicados cercados por la investigación.

El Jefe Policial hizo saber que "por disposición de la Fiscalía en Turno, los efectos fueron secuestrados y restituidos a la persona denunciante, continuándose las actuaciones en sede judicial".