Una nueva víctima fatal en un choque múltiple en Entre Ríos

Orrico ofreció millonaria reparación por las víctimas fatales del siniestro vial que protagonizó en un auto oficial y alcoholizadoPoliciales/Judiciales05 de febrero de 2026
La defensa de Juan Ruiz Orrico, el ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, que el 20 de junio de 2024 provocó la muerte de cuatro jóvenes trabajadores de Basavilbaso en la ruta 39 al invadir el carril contrario y embestirlos de frente, mientras manejaba alcoholizado, ofreció reparar el daño con el pago de una suma de $150 millones.