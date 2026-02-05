Plus en Vivo

Una nueva víctima fatal en un choque múltiple en Entre Ríos

Un fallecido fue el saldo de un choque entre dos camiones y automóvil sobre el kilómetro 75 de la Ruta Provincial 6, minutos antes de las 7 de este jueves.

choque-camion-ruta-6

Un chofer murió en horas de la mañana de este jueves, cuando se produjo el impacto entre dos camiones y un auto en la ruta provincial N° 6, en el Departamento Federal. Según se informó a Análisis, la tragedia vial sucedió alrededor de las 6.30, a la altura del kilómetro 75 de dicha arteria, en la zona de Mojones Norte.

Acerca de las características del siniestro, lo que hasta el momento se pudo confirmar es que se trató de un choque fronto lateral entre los dos camiones ("casi de refilón", describió un testigo). Uno de los camiones iba de sur a norte y transportaba pollos de la empresa Noelma desde San José con destino a La Paz, mientras que el otro es un camión cerealero que iba en sentido contrario. El chofer del camión con pollos es el fallecido; el otro conductor resultó con lesiones leves.

Detrás del camión cerealero circulaba un auto Fiat Palio que impactó en la parte trasera del vehículo de gran porte, pero su conductor se encuentra fuera de peligro.

En el lugar trabaja personal policial de la Direccion General de Prevencion y Seguridad Vial así como de la Jefatura Departamental Villaguay y Bomberos, así de emergencias médicas asistiendo a los heridos. 

