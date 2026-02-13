Plus en Vivo

Teresa Maria Schonfeld Vda. de Werner "Tere"

Necrológicas13 de febrero de 2026

Falleció en María Luisa el 13 de febrero a la edad de 68 años, sus restos son velados en sala de Ma. Luisa y recibirán sepultura el 13 de febrero en el cementerio de María Luisa, previo responso en el cementerio.

Hogar de duelo: Illia s/n Casa 15 - María Luisa

Atención Empresa Fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.



