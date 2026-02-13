Teresa Maria Schonfeld Vda. de Werner "Tere"

Más visto hoy en Estación Plus

Niña crespense protagonizó una cirugía de alta complejidad traumatológica en el Hospital San Roque Crespo 13 de febrero de 2026 La intervención fue destacada por el alcance de prestación que implica desde un efector público de salud. "Constituyó una instancia de formación para el equipo", afirmaron desde el San Roque. Resultó exitosa y la paciente encara su recuperación.