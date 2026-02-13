Teresa Maria Schonfeld Vda. de Werner "Tere"Necrológicas13 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
Falleció en María Luisa el 13 de febrero a la edad de 68 años, sus restos son velados en sala de Ma. Luisa y recibirán sepultura el 13 de febrero en el cementerio de María Luisa, previo responso en el cementerio.
Hogar de duelo: Illia s/n Casa 15 - María Luisa
Atención Empresa Fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
138 retenciones vehiculares en los últimos 100 días: "El porcentaje de recupero es alto", afirman desde el Municipio
Autoridades dieron detalles del procedimiento que contextualiza a la retención de motos y otros rodados. Reacciones, multas y cómo es que las unidades vuelven a la circulación pública.
Niña crespense protagonizó una cirugía de alta complejidad traumatológica en el Hospital San RoqueCrespo13 de febrero de 2026
La intervención fue destacada por el alcance de prestación que implica desde un efector público de salud. "Constituyó una instancia de formación para el equipo", afirmaron desde el San Roque. Resultó exitosa y la paciente encara su recuperación.
Con dos allanamientos, Comisaría Crespo aportó nuevas pruebas que comprometen a detenidos
Habiendo concretado el esclarecimiento material y de autoría, la policía ahondó en reunir elementos que permitirán en sede judicial reconstruir el ardid y determinar fehacientemente responsabilidades de participación.