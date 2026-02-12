Asesinaron a una mujer y detienen al sospechoso

La Justicia pide decomisar bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, incluido San José 1111Policiales/Judiciales12 de febrero de 2026
Se trata de más de 140 inmuebles de ambos. También está la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner.
La víctima fue identificada como Vanesa López, de 39 años. La fiscalía investiga el hecho y ya hay un hombre mayor de edad detenido por el hecho.Policiales/Judiciales12 de febrero de 2026
La ciudad de Gualeguay amaneció este jueves con un fuerte impacto institucional tras confirmarse la identidad de la mujer hallada sin vida en una vivienda del barrio Matadero Viejo. Se trata de Vanesa López, de 39 años, cuyo fallecimiento es investigado como un presunto femicidio por la Justicia entrerriana.
El hecho ocurrió en la zona sur de Gualeguay, en una vivienda ubicada en continuación de calle La Paz. El cuerpo fue encontrado durante la mañana y desde ese momento se activó el protocolo correspondiente para este tipo de casos. La escena fue preservada por personal policial mientras trabajaban peritos de Criminalística y la fiscalía interviniente.
El subjefe departamental, Mauricio Ferreyra, confirmó a Elonce que se trata de una “muerte violenta”, aunque aclaró que todavía no puede determinarse si las lesiones fueron provocadas con un arma blanca. “El tema de las lesiones todavía no podemos determinar si fue con un arma blanca; eso va a ser material de pericias o con la autopsia, pero sí confirmamos el fallecimiento de forma violenta de una femenina”, explicó.
En ese sentido, indicó que el cuerpo será sometido a autopsia en las próximas horas para establecer con precisión el causal del deceso. La causa está en manos de la fiscal Josefina Verán, con la intervención del doctor Rodrigo Molina.
Desde el inicio de las actuaciones, la investigación avanzó con entrevistas a vecinos y relevamiento de cámaras de seguridad en la zona. Si bien el hecho ocurrió dentro de una vivienda y no hay testigos presenciales, las autoridades confirmaron hubo desde un principio un sospechoso apuntado
En este contexto, pasado el mediodía la Policía pudo dar con el paradero del principal sospechoso, fue detenido y se lo puso a disposición de la Justicia.
Se trata de más de 140 inmuebles de ambos. También está la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner.
El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Yamil Ale Abdala y a Sandro de la Cruz Vázquez por trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de cinco trabajadores oriundos de Misiones.
Luego del anuncio del gobernador, los efectivos resolvieron levantar la manifestación que mantenían frente a la Jefatura de Rosario
Lautaro Molaro fue imputado este miércoles por la Fiscalía como participante del homicidio de Luciano Emerí, en una audiencia donde se definirá su prisión preventiva.
Pablo Laurta será trasladado a Concordia y quedará a disposición del Juzgado N°4 para continuar la causa por el crimen del remisero Martín Palacio.
La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías de Gualeguaychú. En el control caminero incautaron un auto, tres teléfonos, efectivo en pesos y dólares, alhajas y documentación vinculada a la causa.
Participarán 13 establecimientos gastronómicos de la ciudad. El domingo 15 y lunes 16 de febrero, regirán promociones especiales, tanto para degustar en mesa en los locales como así también para los pedidos por delivery.
El funcionario recibió curaciones en pierna y brazo, después de trenzarse en lucha con un joven con antecedentes delictivos. Terminó preso en Alcaidía.
Del 27 al 29 de enero de 2026, en Atlanta, se realizó la International Production & Processing Expo (IPPE), el evento anual más importante del mundo para la industria avícola, cárnica y de alimentos balanceados.
Se trata de una Bajaj 200, que ya había sido llevada a otra localidad, para guarecerla del alcance de la policía. Dos jóvenes quedaron tras las rejas y hubo restitución.
El sorteo del Quini 6 realizado este miércoles 11 de febrero no registró ganadores con todos los aciertos en las modalidades principales, por lo que los pozos más importantes quedaron vacantes y continuarán acumulándose para la próxima jugada.