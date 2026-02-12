Maximiliano Pullaro decretó un aumento del 40% para la Policía y se terminó la protesta en Santa Fe

La Justicia pide decomisar bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, incluido San José 1111Policiales/Judiciales12 de febrero de 2026
Se trata de más de 140 inmuebles de ambos. También está la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner.
Luego del anuncio del gobernador, los efectivos resolvieron levantar la manifestación que mantenían frente a la Jefatura de RosarioPoliciales/Judiciales12 de febrero de 2026
“Ningún personal policial ni del servicio penitenciario de Santa Fe va a tener un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, afirmó Maximiliano Pullaro al brindar detalles de las medidas adoptadas por el gobierno provincial. Tras el anuncio, los agentes que permanecían concentrados sobre calle Ovidio Lagos al 5200 comenzaron a desconcentrarse y dieron por finalizada la medida de fuerza que se había iniciado en la noche del lunes.
Pullaro sostuvo que el reclamo del sector fue atendido y remarcó que la seguridad pública se sostuvo durante todo el conflicto. “Entendemos que fue un reclamo justo y genuino por parte de las fuerzas de seguridad”, señaló, y aseguró que “el diálogo se mantuvo abierto en todo momento”.
El Gobierno de Santa Fe fijó un nuevo piso salarial para las fuerzas de seguridad y detalló cómo quedarán conformados los haberes a partir de febrero. El gobernador explicó que “ningún policía de Santa Fe, ni hombre o mujer del Servicio Penitenciario, va a percibir menos de un sueldo de 1.350.000 pesos”, incluyendo al personal técnico-administrativo y a quienes se desempeñan en el sistema de emergencias 911.
En el caso de los efectivos que realizan tareas de calle en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria o Santo Tomé, se sumará un plus de 500.000 pesos, por lo que el ingreso total ascenderá a 1.938.835 pesos.
Pullaro agregó que, si el agente conduce un vehículo policial, “con el riesgo que eso implica, va a ganar 2.188.835 pesos por mes a partir de febrero”. Para el personal del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y otras secciones con adicionales específicos, indicó que los salarios serán de 2.084.000 pesos si no conducen móviles y de 2.334.535 pesos si manejan patrulleros.
Según detalló el gobernador, estos suplementos estarán “estratificados en tres niveles según la peligrosidad de la tarea y la conflictividad de cada ciudad”, ya que “no es lo mismo patrullar una zona de alta violencia que otra de menor tensión”.
Tras exponer los montos, Pullaro encabezó una conferencia de prensa en la sede de Gobierno en Rosario. Allí afirmó: “Quiero aclarar muchas situaciones porque vimos algunas cuestiones que no son reales. Queremos darle certeza absoluta al personal policial y del Servicio Penitenciario”. También subrayó que la prioridad de la gestión fue “garantizar la seguridad pública, particularmente en Rosario”, incluso “en los momentos más difíciles”.
El mandatario realizó además una valoración del desempeño de las fuerzas durante los últimos años. “Estamos profundamente agradecidos del trabajo realizado en los últimos dos años y casi dos meses para reducir los indicadores de violencia y de inseguridad que padecían los rosarinos”, expresó, y agregó que esos resultados “no fueron casualidad, sino producto de una estrategia sostenida y del compromiso de miles de hombres y mujeres de la fuerza”, publicó Infobae.
En relación con el conflicto, Pullaro señaló que el Gobierno también contempló la situación del personal retirado. “El personal pasivo dejó mucho por esta provincia y merecía ser escuchado”, afirmó.
Entre las medidas vinculadas a las condiciones laborales, el gobernador informó que se ampliaron las frecuencias de transporte para los agentes del norte provincial que trabajan en Rosario, que actualmente cuentan con doce recorridos, y que se avanza en soluciones para los denominados “fines de ruta” hacia Casilda, Constitución y Cañada de Gómez. “No hay inconveniente en sumar más servicios si son necesarios”, indicó.
También confirmó el refuerzo del gabinete psicológico de la Dirección de Bienestar Policial, que ya atiende a 570 efectivos, el aumento de la tarjeta alimentaria de 84.000 a 168.000 pesos y la habilitación de lugares de pernocte para el personal que debe trasladarse largas distancias. “Si el personal estaba estresado por la carga de trabajo y el traslado, podrá quedarse a dormir aquí, como lo hacen las fuerzas federales”, explicó.
En cuanto al contexto económico, Pullaro advirtió que “muchos trabajadores públicos y privados la están pasando mal”, pero sostuvo que la Provincia realizó “el máximo esfuerzo posible para estar por encima de la inflación y reconocer a quienes cuidan a los santafesinos”.
“Habiendo atendido todas las demandas, creemos y entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización pacífica fuera de la Unidad Regional II”, afirmó el gobernador.
De la conferencia, realizada ayer por la tarde en Rosario, participaron también el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el jefe de la Policía de la provincia, Luis Maldonado.
Se trata de más de 140 inmuebles de ambos. También está la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner.
La víctima fue identificada como Vanesa López, de 39 años. La fiscalía investiga el hecho y ya hay un hombre mayor de edad detenido por el hecho.
El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Yamil Ale Abdala y a Sandro de la Cruz Vázquez por trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de cinco trabajadores oriundos de Misiones.
Lautaro Molaro fue imputado este miércoles por la Fiscalía como participante del homicidio de Luciano Emerí, en una audiencia donde se definirá su prisión preventiva.
Pablo Laurta será trasladado a Concordia y quedará a disposición del Juzgado N°4 para continuar la causa por el crimen del remisero Martín Palacio.
La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías de Gualeguaychú. En el control caminero incautaron un auto, tres teléfonos, efectivo en pesos y dólares, alhajas y documentación vinculada a la causa.
Participarán 13 establecimientos gastronómicos de la ciudad. El domingo 15 y lunes 16 de febrero, regirán promociones especiales, tanto para degustar en mesa en los locales como así también para los pedidos por delivery.
El funcionario recibió curaciones en pierna y brazo, después de trenzarse en lucha con un joven con antecedentes delictivos. Terminó preso en Alcaidía.
Del 27 al 29 de enero de 2026, en Atlanta, se realizó la International Production & Processing Expo (IPPE), el evento anual más importante del mundo para la industria avícola, cárnica y de alimentos balanceados.
Se trata de una Bajaj 200, que ya había sido llevada a otra localidad, para guarecerla del alcance de la policía. Dos jóvenes quedaron tras las rejas y hubo restitución.
El sorteo del Quini 6 realizado este miércoles 11 de febrero no registró ganadores con todos los aciertos en las modalidades principales, por lo que los pozos más importantes quedaron vacantes y continuarán acumulándose para la próxima jugada.