Dos detenidos por sustracción de una moto, que fue recuperada

Se trata de una Bajaj 200, que ya había sido llevada a otra localidad, para guarecerla del alcance de la policía. Dos jóvenes quedaron tras las rejas y hubo restitución.

Crespo11 de febrero de 2026
El recupero de un motovehículo implicó también detenciones. La eficiente intervención se desarrolló en horas de la tarde de este miércoles, sobre lo cual el Segundo Jefe de Comisaría Crespo, Gonzalo Salva, precisó a Estación Plus Crespo: "La guardia tomó conocimiento de la sustracción de una moto Bajaj Rouser 200 cc., en perjuicio de un joven de 22 años, radicado en Barrio San Miguel. Conforme su denuncia, la unidad había quedado con las llaves colocadas, en el frente del domicilio, durante un tiempo prudencial".   

Con los datos aportados, la policía local se abocó a la búsqueda. El funcionario apuntó que "en ese contexto, al encontrarnos en inmediaciones a la Capilla San Miguel, se advirtió la presencia de 3 ciudadanos manteniendo una fuerte discusión en la vía pública. Se trataba del damnificado y dos sospechosos, a quienes el denunciante acusó a instancias de la intervención disuasiva del conflicto, por haberle confesado la autoría". Consultados los jóvenes por la moto, admitieron haberla llevado a Libertador San Martín.

El subjefe local explicó que "anoticiada de los pormenores, la Fiscal de Investigación y Litigación, Dra. María del Huerto Felgueres, ordenó la aprehensión de ambos sindicados, tratándose de un joven de 21 y 23 años de edad, residentes en Crespo. Fueron trasladados por una comisión de esta Comisaría a Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la Oficina de Antecedentes y el Médico de Policía".

En procura del esclarecimiento material, los uniformados ahondaron en su proceder: "Se solicitó la colaboración funcional a Comisaría Libertador San Martín, pudiendo inmiscuirlos en la investigación desarrollada. Nuestros pares lograron localizar al motovehiculo en cuestión, el cual será remitido a nuestra ciudad, para la oportuna restitución al denunciante, cuando la justicia así lo disponga", afirmó Salva.

