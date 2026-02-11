MICRA espera firmar nuevos convenios para ampliar el mantenimiento de caminos rurales

La Microrregión Crespo y Aldeas (MICRA) continúa desarrollando acciones vinculadas al mantenimiento y mejora de la red vial rural, en el marco de los convenios que mantiene con la Dirección Provincial de Vialidad. Así lo confirmó el coordinador de la comisión, el ingeniero Ricardo De Carli, en declaraciones a Estación Plus Crespo, donde detalló el estado actual de los trabajos y las expectativas para los próximos meses.

De Carli explicó que la MICRA se constituyó aproximadamente en 2022 como asociación civil con personería jurídica y que desde entonces organiza sus tareas en distintas áreas. Entre ellas, destacó el funcionamiento del consorcio caminero, orientado al mantenimiento de caminos rurales mediante acuerdos con Vialidad Provincial. Según precisó, esta es una de las líneas de trabajo más activas por su importancia para la circulación de la producción agropecuaria y de los vecinos que residen en zonas rurales.

En relación con el vínculo institucional tras los cambios de gestión, el coordinador indicó que continúan articulando con el departamento de consorcios de la Dirección Provincial de Vialidad. Señaló que la coordinación es fluida y que los convenios se renuevan de manera anual, por lo que esperan sostener durante este año las tareas de mantenimiento previstas en esos acuerdos.

Respecto de los sectores intervenidos, De Carli detalló que hasta el año pasado el consorcio atendía unos 40 kilómetros de caminos rurales. Entre ellos mencionó el trayecto que une Racedo con Puiggari, el antiguo camino que conectaba Crespo con Ramírez —incluyendo tramos hacia el sur—, sectores cercanos al ex feedlot de La Agrícola Regional, además de accesos en Aldea Merou y Santa Rosa. Para el presente período, anticipó que la propuesta contempla ampliar la cantidad de kilómetros bajo mantenimiento, a la espera de la aprobación de los nuevos convenios.

Sobre el funcionamiento del sistema de consorcios, explicó que permite intervenir en caminos que no estaban siendo atendidos por Vialidad. Mediante un contrato, el organismo provincial transfiere la responsabilidad de mantenimiento al consorcio y realiza un pago mensual por kilómetro. Las tareas se ejecutan con equipos propios o contratados; en este caso, se utiliza con frecuencia la motoniveladora de la microrregión, administrada por el municipio. Según señaló, el objetivo es garantizar que esos caminos permanezcan en condiciones operativas.

Actualmente, el consorcio trabaja sobre el camino rural Racedo–Puiggari, en un tramo de aproximadamente ocho kilómetros, donde se llevan adelante tareas de reconstrucción. El proyecto incluye la reparación y reconfiguración de cunetas y la colocación de alcantarillas para mejorar el drenaje. Estas intervenciones se articulan con una iniciativa financiada por Naciones Unidas que finalizó en diciembre y que fue gestionada por la Fundación Proiectum.

De Carli también se refirió a las perspectivas económicas y operativas. Indicó que durante el año pasado la Dirección Provincial de Vialidad cumplió con los pagos mensuales establecidos en los convenios, aspecto que consideró clave para sostener el esquema de mantenimiento. Añadió que hacia fines del año pasado se elevaron las propuestas para incorporar nuevos tramos y que, de concretarse la firma en los próximos días de febrero, se avanzará con la extensión de los trabajos sobre prolongaciones de los caminos ya intervenidos.

La microrregión cuenta con cerca de 400 kilómetros de caminos rurales, por lo que desde la comisión continúan gestionando la inclusión de más sectores dentro del sistema de consorcios, con el objetivo de ampliar la cobertura de mantenimiento en la red vial de la zona.