Un hijo de Crespo que fue intendente en la Patagonia: el recorrido de José Luis Martinelli

Entrevista completa a José Luis Martinelli Un medico crespense que se radicó en Santa Cruz y fue dos veces intendente de esa localidad, importante zona petrolera del sur argentino. Conocé la historia de quien fue un actor clave para que en Crespo se construya la rotonda de rutas 12 y 131.

Después de más de cuarenta años sin residir en Crespo, José Luis Martinelli regresó a la ciudad que lo vio nacer para pasar unos días de descanso y reencontrarse con familiares, amigos y recuerdos de su infancia. Médico de profesión y exintendente de la localidad santacruceña de Las Heras durante dos períodos consecutivos, visitó los estudios de Estación Plus Crespo, donde repasó su historia personal, su trayectoria profesional y su experiencia política en el sur del país.

“Siempre con el corazón acá, a pesar de que hace más de cuarenta años que me fui de Crespo”, expresó al comenzar la entrevista. Señaló que, pese a la distancia, intenta regresar todos los años. “Quedo todavía con familia acá, aunque mis padres ya no están. Mi madre, Norma Penza de Martinelli, fue directora de la Escuela 105 durante más de treinta y cinco años y mi padre, Atilio Martinelli, era un trabajador incansable, primero en el Ejército como civil y después con su taller mecánico”.

Recordó que durante mucho tiempo el viaje implicaba recorrer más de 2.600 kilómetros, lo que hacía que las visitas fueran esporádicas. “Veníamos una vez por año. Ahora, con los hijos grandes y ya más desligado de algunas responsabilidades, se hace un poco más fácil”, comentó. Actualmente reside en Buenos Aires, donde continúa ejerciendo la medicina.

De Crespo a Corrientes y el salto a la Patagonia

Martinelli dejó Crespo para estudiar Medicina en Corrientes. Allí realizó la carrera, luego una especialidad en Medicina General y posteriormente Cirugía. En marzo de 1990 tomó la decisión de trasladarse a Santa Cruz junto a su esposa, también médica.

“El que estudia medicina y hace una residencia muchas veces queda sin trabajo y hay que buscar horizonte”, explicó. El destino final fue Las Heras, donde ya trabajaba su hermana Ana María como docente. “Habíamos presentado la documentación para Puerto Deseado, pero cuando fui a firmar me preguntaron si quería ir a Las Heras. Ahí estaba mi hermana, nos dieron vivienda y quedamos a una cuadra de su casa. Fue algo inusual”.

Durante veinte años desarrolló allí su vida profesional y familiar.

La cercanía con la comunidad y el ingreso a la política

Su participación política comenzó en los años de recuperación democrática, mientras estudiaba en Corrientes. “Nosotros empezamos a participar en centros de estudiantes cuando volvió la democracia, antes no se podía”, recordó.

En Las Heras, su trabajo como médico lo volvió una figura conocida. “Éramos muy pocos médicos. En cada casa habíamos atendido a alguien: al chico, a la señora o al abuelo”, describió. Esa cercanía derivó en su ingreso a la política local.

Primero fue concejal y luego intendente. “Hicimos una encuesta dos meses antes de la elección y me daba más del 70% de intención de voto. Ganamos con casi ese porcentaje”, señaló. Ocupó la intendencia entre 1999 y 2003 (Alianza) y entre 2003 y 2007 (PJ).

Crisis petrolera y conflicto social

Su gestión estuvo atravesada por una fuerte crisis económica vinculada a la caída del precio del petróleo. “El barril había bajado a siete dólares y de un día para otro quedaron 3.500 personas sin trabajo en el norte de Santa Cruz”, explicó.

Ese contexto derivó en protestas y episodios de violencia que trascendieron a nivel nacional. “Fue una revolución de piquetes en Las Heras, Pico Truncado y Caleta Olivia. Se vivieron noches muy difíciles”, recordó. Mencionó que durante los disturbios se produjeron hechos graves, entre ellos el asesinato del oficial Jorge Sayago.

“La paz social dependía de que Nación pusiera recursos para sostener los puestos de trabajo”, afirmó.

Del radicalismo al peronismo y el respaldo electoral

Martinelli llegó al poder por la Unión Cívica Radical, pero la crisis institucional de 2001 marcó un quiebre. “Nosotros habíamos ido a Buenos Aires a pedir ayuda y no conseguimos absolutamente nada”, sostuvo.

Fue uno de los primeros dirigentes radicales en señalar públicamente la proyección nacional de Néstor Kirchner. “Que un radical dijera eso llamó la atención y el partido decidió expulsarme”, relató. Fue identificado como uno de los primeros “radicales K" del pais.

Posteriormente compitió en el justicialismo, primero ganó la interna y luego fue reelecto intendente. “En la elección con el PJ sacamos casi cinco mil votos y el radicalismo sacó 97. Eso mostró que la gestión tenía respaldo”.

Obras y gestión municipal

Durante sus dos mandatos enumeró múltiples obras ejecutadas en Las Heras. “Dejé un hospital nuevo donde hoy trabajan más de setenta profesionales”, señaló. También mencionó la construcción de una escuela industrial con cuatro especialidades, un gimnasio con capacidad para 2.500 personas, pavimentación de más de 70 cuadras, viviendas por cooperativas, centros comunitarios y jardines de infantes.

Destacó además una medida clave para la economía municipal. “YPF tenía más de cuatrocientos pozos dentro del ejido urbano y nunca se le había cobrado nada. Buscamos la documentación y logramos cobrar una cifra importante para sostener la paz social”.

La gestión que destrabó la rotonda del “cruce de la muerte” Uno de los pasajes más significativos de la entrevista con Estación Plus Crespo estuvo vinculado a la participación de José Luis Martinelli en las gestiones que posibilitaron la construcción de la rotonda en el cruce de las rutas 12, 131 y 32 de Crespo, un punto que durante años fue escenario de numerosos accidentes fatales y que en la comunidad era conocido como el “cruce de la muerte”. El exintendente relató que el contacto surgió a partir de un llamado del entonces secretario de Gobierno de Crespo, Raúl Zaragoza y del ex intendente Cachi Brambilla. “Me dicen: mirá, queremos llevar algunas obras a nivel nacional, ¿nos podés hacer algún contacto?”, recordó. En ese momento, Martinelli debía viajar a Buenos Aires para avanzar con el proyecto de una escuela industrial para Las Heras. “Yo ya tenía una reunión prevista porque llevaba el proyecto de la escuela, que había sido aprobado, pero faltaba la firma del Ministerio de Planificación”, explicó. La coincidencia de agendas permitió que se organizara un encuentro con el entonces intendente de Crespo, Juan Carlos Brambilla, y parte de la comitiva local. “Nos juntamos en Buenos Aires y esa misma noche, saliendo de cenar, nos encontramos con el segundo jefe de Vialidad Nacional, que era una persona con la que yo había trabajado en Santa Cruz”, relató. Fue allí cuando Martinelli planteó la necesidad de la obra. “Le dije que esta gente necesitaba verlo urgente porque había un cruce muy peligroso donde había muerto mucha gente”, indicó. El funcionario nacional fijó una reunión para el día siguiente. En paralelo, el propio Martinelli gestionó una audiencia con el entonces presidente de la Nación. “Yo era muy amigo de algunos secretarios porque habían trabajado en Santa Cruz. Cuando estuve con el presidente, le comenté que estaba el intendente de mi pueblo con un proyecto importante”, señaló. Tras ese intercambio, Zaragoza y Brambilla fueron recibidos para presentar formalmente la iniciativa. Según relató, el proyecto ya existía, pero se encontraba trabado por cambios administrativos en organismos nacionales. “La necesidad estaba, el proyecto estaba, pero había que destrabarlo porque habían cambiado las jefaturas”, explicó. El resultado de esas gestiones se conoció pocos meses después. “A los tres meses me llama Brambilla muy emocionado y me dice que habían recibido un telegrama informando que en 90 días comenzaban la obra de la rotonda”, recordó. Martinelli subrayó que su intervención fue la de facilitar los contactos institucionales. “Fue una gestión que ayudé a encaminar, pero era un pedido necesario para la localidad después de tantos accidentes”, afirmó. Con el paso del tiempo, la rotonda se consolidó como una solución estructural para uno de los cruces más riesgosos de la región. “Tengo entendido que después de esa obra no se registraron más accidentes fatales en ese lugar”, sostuvo, al remarcar el impacto que tuvo en materia de seguridad vial para Crespo y la zona.

Después de la intendencia

Al finalizar su segundo mandato le ofrecieron el Ministerio de Salud de Santa Cruz, propuesta que rechazó. “Quería despejarme después de tantos conflictos”, explicó. Se trasladó entonces a Buenos Aires, donde completó una especialidad en Diagnóstico por Imágenes y continuó ejerciendo la medicina.

“No he dejado del todo la política, siempre hay reuniones y proyectos, pero mi actividad principal es la medicina”, señaló.

Mirada sobre la situación del país

Consultado sobre el escenario nacional, lo definió como complejo. “Es una situación muy difícil, con muchos problemas sociales y económicos”, expresó. Sostuvo que, más allá de las banderas partidarias, deben acompañarse las políticas que resulten positivas.

“No se trata de radicales, peronistas o de izquierda. Si alguien hace las cosas bien, hay que apoyarlo”, afirmó. También indicó que aún existen temas pendientes, como las políticas vinculadas a jubilados y discapacidad.

El regreso a Crespo y los afectos

Durante su visita se reencontró con excompañeros de la escuela primaria y del Instituto Comercial. “Había gente que hacía cuarenta años que no veía”, comentó. Reconoció que el paso del tiempo dificulta reconocer a muchos vecinos, aunque destacó el crecimiento de la ciudad.

“Siempre da gusto venir a una ciudad pujante, de trabajo”, señaló a Estación Plus Crespo.

Si bien admitió que alguna vez pensó en volver definitivamente, explicó que su vida familiar está hoy en Buenos Aires. “Tengo a mis hijos allá, voy a ser abuelo en junio, pero el corazón está en Crespo”.

Como mensaje final dirigido a la comunidad, enfatizó el valor del esfuerzo personal. “Este país se levanta con trabajo, dedicación y estudio. Sin esfuerzo no se consigue nada”, concluyó.