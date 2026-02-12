La Justicia pide decomisar bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez, incluido San José 1111

Asesinaron a una mujer y detienen al sospechosoPoliciales/Judiciales12 de febrero de 2026
La víctima fue identificada como Vanesa López, de 39 años. La fiscalía investiga el hecho y ya hay un hombre mayor de edad detenido por el hecho.
Se trata de más de 140 inmuebles de ambos. También está la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner.Policiales/Judiciales12 de febrero de 2026
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este jueves al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles de la ex presidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, incluido el departamento de San José 1111 donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.
“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, señalaron los fiscales.
“Las personas condenadas —intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública— todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.
De acuerdo al planteo de los fiscales, tanto Cristina Kirchner como Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”.
“La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, apuntaron.
A fines del año pasado se conoció que la Corte Suprema de Justicia sería la encargada de administrar y subastar el decomiso de los bienes de la ex presidenta, después de que el TOF 2 solicitara esa medida.__IP__
Esa decisión alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.
AgenciaNA
El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Yamil Ale Abdala y a Sandro de la Cruz Vázquez por trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de cinco trabajadores oriundos de Misiones.
Luego del anuncio del gobernador, los efectivos resolvieron levantar la manifestación que mantenían frente a la Jefatura de Rosario
Lautaro Molaro fue imputado este miércoles por la Fiscalía como participante del homicidio de Luciano Emerí, en una audiencia donde se definirá su prisión preventiva.
Pablo Laurta será trasladado a Concordia y quedará a disposición del Juzgado N°4 para continuar la causa por el crimen del remisero Martín Palacio.
La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías de Gualeguaychú. En el control caminero incautaron un auto, tres teléfonos, efectivo en pesos y dólares, alhajas y documentación vinculada a la causa.
Participarán 13 establecimientos gastronómicos de la ciudad. El domingo 15 y lunes 16 de febrero, regirán promociones especiales, tanto para degustar en mesa en los locales como así también para los pedidos por delivery.
El funcionario recibió curaciones en pierna y brazo, después de trenzarse en lucha con un joven con antecedentes delictivos. Terminó preso en Alcaidía.
Del 27 al 29 de enero de 2026, en Atlanta, se realizó la International Production & Processing Expo (IPPE), el evento anual más importante del mundo para la industria avícola, cárnica y de alimentos balanceados.
Se trata de una Bajaj 200, que ya había sido llevada a otra localidad, para guarecerla del alcance de la policía. Dos jóvenes quedaron tras las rejas y hubo restitución.
El sorteo del Quini 6 realizado este miércoles 11 de febrero no registró ganadores con todos los aciertos en las modalidades principales, por lo que los pozos más importantes quedaron vacantes y continuarán acumulándose para la próxima jugada.