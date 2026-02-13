Sabino del Carmen Duran Moncada

Sabino del Carmen Duran MoncadaNecrológicas13 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
Falleció el día 12 de febrero a la edad de 95 años. Servicio sin velatorio.
Sus restos fueron inhumados el día 13 de febrero a las 9:30 hs en el Cementerio de Aldea Jacobi.
Hogar de duelo: Los Constituyentes 752 - Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Luisa Teresita Barón
Luis Fabián Barón
Rene Enrique Frickel
Hortensia María Lell Vda. de Bernhardt
Julio BernhardtNecrológicas31 de enero de 2026
Dos detenidos por sustracción de una moto, que fue recuperada
Se trata de una Bajaj 200, que ya había sido llevada a otra localidad, para guarecerla del alcance de la policía. Dos jóvenes quedaron tras las rejas y hubo restitución.
Asesinaron a una mujer y detienen al sospechosoPoliciales/Judiciales12 de febrero de 2026
La víctima fue identificada como Vanesa López, de 39 años. La fiscalía investiga el hecho y ya hay un hombre mayor de edad detenido por el hecho.
Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en eneroNacionales12 de febrero de 2026
El dato lo difundió el INDEC.
138 retenciones vehiculares en los últimos 100 días: "El porcentaje de recupero es alto", afirman desde el Municipio
Autoridades dieron detalles del procedimiento que contextualiza a la retención de motos y otros rodados. Reacciones, multas y cómo es que las unidades vuelven a la circulación pública.