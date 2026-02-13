Sabino del Carmen Duran Moncada

Falleció el día 12 de febrero a la edad de 95 años. Servicio sin velatorio.

Sus restos fueron inhumados el día 13 de febrero a las 9:30 hs en el Cementerio de Aldea Jacobi.

Hogar de duelo: Los Constituyentes 752 - Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.