Cómo funcionará el Municipio este lunes y martes feriado

No habrá atención al público en las dependencias municipales; mientras que, funcionará con normalidad el servicio de recolección de residuos domiciliarios separados en origen en orgánicos (húmedos), inorgánicos (secos) y sanitarios.

Además, se dispondrá de guardias las 24 horas en mesa de entrada (teléfono 4951160), para urgencias que puedan producirse.

Recolección de residuos

Con respecto al servicio de recolección de residuos domiciliarios separados en origen en orgánicos (húmedos), inorgánicos (secos) y sanitarios, se trabajará con normalidad, desde las 6:00, con la premisa de mantener limpia y ordenada la ciudad.

Las tareas se llevarán adelante respetando el circuito establecido por el programa ‘Otra Oportunidad’ para cada sector según los días establecidos: Zona ‘A’ (hacia el oeste) y Zona ‘B’ (hacia el este). La línea limitante comprende las calles Libertad, Entre Ríos, Otto Sagemüller, José Hernández y Arturo Illía.

Recordamos que, durante todo el año, en la Zona ‘A’ se recolecta de la siguiente forma: orgánicos y sanitarios (lunes, miércoles y viernes) e inorgánicos (martes, jueves y sábados). Zona ‘B’: orgánicos y sanitarios (martes, jueves y sábados); e inorgánicos (lunemiércoles y viernes).

Es importante recordar que las calles divisoras están comprendidas en la recolección contemplada para la Zona ‘A’.