Cómo funcionará el Municipio este lunes y martes feriado

Construyen pavimento y cordón cuenta en barrio “Parque del lago”
Los trabajos incluyen dos cuadras y medias de pavimentación, una de cordón cuneta y también entubado para el desagüe pluvial.
El lunes 16 y martes 17 de febrero serán jornadas feriadas, por carnaval. La Municipalidad de Crespo definió qué modalidad tendrá la recolección de residuos y el resto de los servicios.Crespo al día15 de febrero de 2026
No habrá atención al público en las dependencias municipales; mientras que, funcionará con normalidad el servicio de recolección de residuos domiciliarios separados en origen en orgánicos (húmedos), inorgánicos (secos) y sanitarios.
Además, se dispondrá de guardias las 24 horas en mesa de entrada (teléfono 4951160), para urgencias que puedan producirse.
Recolección de residuos
Con respecto al servicio de recolección de residuos domiciliarios separados en origen en orgánicos (húmedos), inorgánicos (secos) y sanitarios, se trabajará con normalidad, desde las 6:00, con la premisa de mantener limpia y ordenada la ciudad.
Las tareas se llevarán adelante respetando el circuito establecido por el programa ‘Otra Oportunidad’ para cada sector según los días establecidos: Zona ‘A’ (hacia el oeste) y Zona ‘B’ (hacia el este). La línea limitante comprende las calles Libertad, Entre Ríos, Otto Sagemüller, José Hernández y Arturo Illía.
Recordamos que, durante todo el año, en la Zona ‘A’ se recolecta de la siguiente forma: orgánicos y sanitarios (lunes, miércoles y viernes) e inorgánicos (martes, jueves y sábados). Zona ‘B’: orgánicos y sanitarios (martes, jueves y sábados); e inorgánicos (lunemiércoles y viernes).
Es importante recordar que las calles divisoras están comprendidas en la recolección contemplada para la Zona ‘A’.
Participarán 13 establecimientos gastronómicos de la ciudad. El domingo 15 y lunes 16 de febrero, regirán promociones especiales, tanto para degustar en mesa en los locales como así también para los pedidos por delivery.
La segunda edición de ‘Gustito a verano’ se realizará el sábado 28 de febrero en el Anfiteatro del Lago de Crespo.
Un espectáculo único e integral de 90 minutos de duración, que ha recorrido gran parte de la provincia de Entre Ríos.
Se encuentra en la etapa de finalización los trabajos en una cuadra de Estrada, delimitada por Santa Fe y Corrientes.
Un equipo municipal visitó a los vecinos de Barrio San Miguel y en etapas se recorrerán diferentes zonas, entregando folletos informativos y conversando sobre acciones hogareñas para evitar posibles casos de esta enfermedad viral.
Autoridades dieron detalles del procedimiento que contextualiza a la retención de motos y otros rodados. Reacciones, multas y cómo es que las unidades vuelven a la circulación pública.
Había preocupación y malestar en los contribuyentes, ya que el 18 de febrero vencían las boletas, sin que aún estén cargadas en el sistema digital como para poder proceder a la descarga y/o pago. Todas las nuevas definiciones.
Cuatro adultos y dos niños debieron ser derivados a dos hospitales de Paraná Campaña.
Para este domingo, se espera abundante caída de agua en cortos períodos y un marcado aumento de la inestabilidad.
La actriz fue asistida y permanecerá en observación. Agradeció el respaldo de su entorno y contó cómo sucedió.