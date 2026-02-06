Aunque hasta la fecha no se han registrado casos de Dengue en la ciudad, desde la Municipalidad de Crespo se puso en marcha una campaña deprevención, articulada entre distintas áreas. Este jueves dieron inicio a una recorrida casa por casa por Barrio San Miguel, y que pretende extenderse en otras zonas.

Andrea Colombara, responsable del Área de Salud Animal, remarcó la importancia de reforzar las medidas de prevención para evitar futuros casos de dengue. Señaló que actualmente no se registran casos en la ciudad y que, en general, la situación en la provincia de Entre Ríos es favorable, aunque insistió en que la prevención debe sostenerse en el tiempo.

“La principal medida es la descacharrización, la limpieza de patios y el trabajo territorial, llegando a cada barrio con información clara para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, identificado por sus manchas blancas en las patas”, explicó.

Por su parte, Raquel Gorostiaga, referente de Educación Ambiental, subrayó la importancia de la descacharrización y la higiene en los hogares. Indicó que "el mosquito transmisor del dengue se reproduce en agua limpia y es intradomiciliario, por lo que el trabajo de prevención debe realizarse principalmente dentro de las viviendas". En este sentido, destacó la responsabilidad de los vecinos en el cuidado de patios, la eliminación de recipientes con agua estancada, el corte del pasto y el mantenimiento de los espacios limpios, evitando la formación de microbasurales.

Desde el Área de Salud, Alejandra Dubs señaló que “el dengue es una enfermedad que solo podemos prevenir con estas medidas”. Además, recordó que los síntomas incluyen "fiebre alta durante más de tres o cuatro días, dolor de cabeza, dolores corporales, salpullido o manchas en la piel y vómitos". Ante la aparición de estos signos, recomendó consultar de inmediato al centro de salud. También aclaró que, "si bien existe una vacuna, no está indicada de manera general para toda la población, sino que su aplicación debe ser evaluada y recomendada por un médico".

Replicadores Comunitarios

A esta campaña, se suma la capacitación realizada en octubre del año pasado, con los directivos y personal de limpieza de instituciones educativas y sociales de Crespo, que fueron convocados a sumarse como replicadores comunitarios, asumiendo un rol clave en la concientización y difusión de las medidas de prevención.

Durante el encuentro se entregó folletos con recomendaciones y contenidos informativos, especialmente diseñados para distintas edades, con un lenguaje y formato adaptados. La iniciativa se basa en la premisa de que las instituciones actúan como multiplicadoras del mensaje, llegando a los hogares a través de los niños y fortaleciendo así la prevención en toda la comunidad.