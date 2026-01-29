Funcionamiento del municipio de Crespo durante el feriado del 3 de febrero

Crespo: Inicia el ciclo 2026 del programa “Maternidad, Lactancia y Familia”
Los encuentros de este ciclo 2026, inician este miércoles 4 de febrero a las 19:30.
El martes 3 de febrero es feriado provincial, en conmemoración de la ‘Batalla de Caseros’, acontecimiento ocurrido en 1852.Crespo al día29 de enero de 2026Estación Plus Crespo
La Ley Provincial 7.285 declara feriado en todo el ámbito de la provincia de Entre Ríos. Desde la Municipalidad de Crespo se dispuso que funcionará con normalidad el servicio de recolección de residuos domiciliarios separados en origen en orgánicos (húmedos), inorgánicos (secos) y sanitarios.
Mientras que, no habrá atención al público en las diversas dependencias municipales. De todas formas, se dispondrá de guardias las 24 horas en mesa de entrada (teléfono 4951160), para urgencias que puedan producirse.
Recolección de residuos
Con respecto al servicio de recolección de residuos domiciliarios separados en origen en orgánicos (húmedos), inorgánicos (secos) y sanitarios, se trabajará con normalidad, desde las 6:00, con la premisa de mantener limpia y ordenada nuestra ciudad como nos gusta a los crespenses.
Las tareas se llevarán adelante respetando el circuito establecido por el programa ‘Otra Oportunidad’ para cada sector según los días establecidos: Zona ‘A’ (hacia el oeste) y Zona ‘B’ (hacia el este). La línea limitante comprende las calles Libertad, Entre Ríos, Otto Sagemüller, José Hernández y Arturo Illía.
Con el objetivo de mejorar los procesos de aprendizaje escolar en el nivel secundario, la Municipalidad de Crespo brindará clases de apoyo escolar gratuitas en las áreas de Matemáticas y Física, destinadas a acompañar a estudiantes que necesiten reforzar contenidos y fortalecer su desempeño académico.
La Municipalidad de Crespo informó que durante este miércoles 28 de enero el servicio de agua potable se verá interrumpido o con baja presión en el barrio Centro y alrededores, como consecuencia de tareas de mantenimiento en la red de agua.
El programa tiene como objetivo promover la igualdad de oportunidades, garantizando el acceso y la permanencia en el sistema educativo en los niveles secundario, terciario y universitario.
La ciudad de Crespo recibió un Certificado de Reconocimiento otorgado por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), en mérito a las acciones de arbolado urbano desarrolladas durante el año 2025, orientadas a la mitigación del cambio climático y la conservación ambiental.
Más de 30 niños de 1, 2 y 3 años que asisten a los jardines maternales municipales ‘Barrilete de Colores’ y ‘Mi Nidito’ alternan sus mañanas entre los espacios de Primera Infancia, donde funcionan durante el año, y el Club Atlético Unión, sede de la colonia de vacaciones municipal.
Al comercio crespense le robaron más de 120 millones de pesos de la cuenta bancaria.
Hubo persecución, ya que el automovilista huyó de una ciudad a otra. Viajaban 4 jóvenes en el auto retenido.
Informes preliminares afirman una hipótesis que ameritó la puesta en libertad del camionero, quedando igualmente supeditado a la causa. ¿Qué habría pasado?
El informe oficial revela que más de 2 millones de visitantes entraron a la provincia durante el mes, dejando un impacto económico de $173.500 millones. Qué departamentos fueron los más visitados.