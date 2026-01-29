Funcionamiento del municipio de Crespo durante el feriado del 3 de febrero

La Ley Provincial 7.285 declara feriado en todo el ámbito de la provincia de Entre Ríos. Desde la Municipalidad de Crespo se dispuso que funcionará con normalidad el servicio de recolección de residuos domiciliarios separados en origen en orgánicos (húmedos), inorgánicos (secos) y sanitarios.

Mientras que, no habrá atención al público en las diversas dependencias municipales. De todas formas, se dispondrá de guardias las 24 horas en mesa de entrada (teléfono 4951160), para urgencias que puedan producirse.

Recolección de residuos

Con respecto al servicio de recolección de residuos domiciliarios separados en origen en orgánicos (húmedos), inorgánicos (secos) y sanitarios, se trabajará con normalidad, desde las 6:00, con la premisa de mantener limpia y ordenada nuestra ciudad como nos gusta a los crespenses.

Las tareas se llevarán adelante respetando el circuito establecido por el programa ‘Otra Oportunidad’ para cada sector según los días establecidos: Zona ‘A’ (hacia el oeste) y Zona ‘B’ (hacia el este). La línea limitante comprende las calles Libertad, Entre Ríos, Otto Sagemüller, José Hernández y Arturo Illía.