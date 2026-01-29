Plus en Vivo

Un fallecido y varios heridos en un choque sobre Ruta 18

Una persona perdió la vida, mientras que otras fueron derivadas a dos hospitales de la zona.

Un trágico siniestro vial acaeció alrededor de las 7:55, a la altura del kilómetro 216,5 de la Ruta Nacional 18, en jurisdicción de General Campos, departamento San Salvador.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que el impacto fue frontal. Se vieron involucrados un automóvil Fiat Uno y una camioneta Volkswagen Amarok. Hasta el lugar, llegó el Fiscal en turno, ordenando las primeras medidas.

Como consecuencia, el conductor del automóvil perdió la vida en el lugar; mientras que los demás ocupantes de ambos vehículos, fueron trasladados al Hospital San Miguel de la ciudad de San Salvador y al Hospital Eva Perón de General Campos, para su atención médica. Tras las examinaciones iniciales, se constataron lesiones de carácter leves.

En ese punto de la ruta, el tránsito se mantuvo asistido, reducido a un solo carril, con habilitación alternada durante las tareas de pericias. Asimismo, la policía contó con la colaboración de Bomberos Voluntarios de General Campos.

