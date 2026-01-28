Joven atacó a puñaladas a su tío y lo dejó en grave estado

Un joven resultó detenido tras apuñalar a su tío en Feliciano. El hecho ocurrió la mañana de este martes en barrio Santa Teresita y el herido debió ser operado de urgencia. Según se informó, permanece en estado reservado.

El episodio sucedió en un domicilio ubicado en calle Tucumán. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un hombre de 37 años presentaba lesiones producidas por un cuchillo, como consecuencia de una discusión mantenida con su sobrino, de 19.

Debido a la gravedad de las heridas, se solicitó de inmediato una ambulancia del nosocomio local para su traslado. En tanto, el presunto agresor fue aprehendido en el lugar y trasladado a la Jefatura Departamental en calidad de detenido.

Asimismo, se procedió al secuestro del arma blanca utilizada y de prendas de vestir relacionadas con el hecho. Las diligencias estuvieron a cargo del personal policial interviniente y del gabinete criminalístico local.

En cuanto a la persona lesionada, fue trasladada de urgencia a la ciudad de Chajarí, donde debió ser intervenida quirúrgicamente, permaneciendo su estado de salud con carácter reservado.