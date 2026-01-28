Plus en Vivo

Capturaron en Santa Fe al presunto homicida buscado en Diamante

La detención se produjo en San Lorenzo, mientras continúa la búsqueda del cuerpo de la víctima

A raíz de un hecho de sangre que se habría producido en la noche del martes en la zona de Islas de Diamante, efectivos de la vecina provincia activaron una búsqueda que dió con el sospechado de autoría.

La fuerza provincial mantuvo comunicaciones con sus pares, a los fines que se amplíe la localización en la margen opuesta. En la tarde, arrojó resultados favorables, al ser capturado Luis Berón (22 años) sobre la vía pública en la ciudad de San Lorenzo, de confirmó a Estación Plus Crespo. Se trata del hijo de la victima. Su captura fue llevada a cabo por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), y también Unidad Regional  XVII de esa institución.

Cabe recordar, que desde las primeras horas del día de hoy, la Policía de Entre Ríos desarrolló un amplio operativo en zona de Isla “Puesto el 3” sobre el Río Paran, en el Departamento Diamante con el fin de dar con una persona prófuga, luego de ser sindicado como autor del delito de “Homicidio agravado por el vínculo”. 

Las tareas de exploración consistieron en rastrillaje terrestre de la extensa proporción isleña por personal policial de Jefatura Diamante, Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, inspección desde embarcaciones, y sobrevuelo de vehículos aéreos no tripulados (drones) de la Dirección General de Investigaciones. Se dieron por concluidos los trabajos luego del mediodía, al descartarse la presencia del buscado.   

Asimismo tuvieron intervención Buzos de Búsqueda de la Compañía de Operaciones Especiales de la Policía entrerriana quienes realizaron inmersiones para tratar de hallar el cuerpo desaparecido de la víctima Luis Berón (53), sin resultados hasta el momento.

