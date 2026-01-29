Fue a buscar a su hijo y lo mató la pareja de su ex esposa tras una discusión

Tremendo choque se cobró 3 vidas cerca de Las Tunas
Una camioneta y un camión con semi protagonizaron un violento impacto, mientras atravesaban un tramo de la Ruta Nacional 18, por Paraná Campaña.
La víctima, de 37 años, había ido a buscar a un hijo en común. Sucedió en la vía pública. El presunto agresor, de 36 años, fue aprehendido minutos después en un domicilio cercano.Policiales/Judiciales29 de enero de 2026
Un brutal episodio de violencia terminó con la vida de un hombre este miércoles por la tarde. La víctima, identificada como A. Eloy Guillermo (37), fue apuñalada en el pecho durante una discusión con la actual pareja de su ex mujer. El presunto autor, V. Patricio Román (36), fue aprehendido minutos después en un domicilio de la calle Marcos Paz al 6900, a escasos metros de donde ocurrió el hecho.
Según el parte policial y fuentes de la investigación, el crimen ocurrió alrededor de las 18. Personal policial que patrullaba la zona fue comisionado ante un desorden en la vía pública.
Al arribar, encontraron a Guillermo tendido en la calle, con una herida sangrante en el torso. Se le diagnosticó una "herida de arma blanca en el hemitórax anterior izquierdo" y, tras intentar maniobras de reanimación, confirmó el fallecimiento en el lugar.
Los primeros indicios señalan que la trágica cadena de eventos comenzó cuando Eloy Guillermo se acercó a la zona para buscar a un hijo en común que tenía con su ex pareja. Allí, se habría desencadenado una fuerte discusión con V. Patricio Román, quien es la actual pareja de la madre del niño.
Testigos relataron a la policía que la pelea fue intensa y que, en un momento, Román habría asestado al menos un puntazo en el pecho de Guillermo. El agresor habría huido inmediatamente del lugar, antes de la llegada de las autoridades.
Minutos después del ataque, una unidad móvil localizó y procedió a la aprehensión de V. Patricio Román dentro de un domicilio en Marcos Paz 6900. En el allanamiento, no se reportó resistencia.
En la escena del crimen, los efectivos resguardaron un bolso con ropas varias, la vestimenta que llevaba puesta la víctima al momento del ataque y, fundamentalmente, un cuchillo tipo Tramontina, presumiblemente el arma homicida. Todos estos elementos fueron puestos a disposición de la Justicia.
El caso fue caratulado como "homicidio" y queda ahora en manos de la Unidad Regional II y la Fiscalía interviniente.
Se trata de un desconocido. Aseguran que estaba alterado: pidió ayuda y luego intentó prender fuego los colchones.
Los estudios realizados por el Cuerpo Médico Forense durante la Feria Judicial determinaron que las dos bacterias presentes en el opioide “incrementaron su riesgo de muerte”.
Cautelando a media docena de semovientes, la Justicia entrerriana ordenó ponerlos a resguardo en una Fundación afín, interrumpiendo así los estados de desmejoramiento y crítica situación de supervivencia. -IMÁGENES SENSIBLES-
Tres de ellos deberán presentarse en la sede judicial de la ciudad cada 15 días; mientras que los dos restantes no podrán ingresar a la localidad, salvo disposición judicial. En la audiencia, también se dispuso la prisión preventiva de Héctor Barral, por 60 días.
El operativo se concentró en el río Paraná tras finalizar los rastrillajes terrestres. Prefectura se sumó al operativo de Policía de Entre Ríos y en Santa Fe fue detenido el joven de 22 años acusado del homicidio.
Una persona perdió la vida, mientras que otras fueron derivadas a dos hospitales de la zona.
El programa preventivo se implementó con intensidad en Ruta 32 y Ruta 35, en el acceso a Don Cristóbal II.
Los datos se desprenden del Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Al comercio crespense le robaron más de 120 millones de pesos de la cuenta bancaria.