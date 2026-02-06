google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Crespo: Avanza pavimentación en calle Estrada

Se encuentra en la etapa de finalización los trabajos en una cuadra de Estrada, delimitada por Santa Fe y Corrientes.
Crespo al día06 de febrero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


google_preferred_source_badge_dark_ES

DSC3272-1280x640

El intendente Marcelo Cerutti recorrió el lugar junto a Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente.

“Seguimos cumpliendo el compromiso que tenemos con los vecinos que conforman el Sistema de construcción por consorcio de propietarios frentistas por ahorro previo”, destacó Cerutti. “Con estas intervenciones, estratégicas y planificadas, llevamos soluciones y felicidad a las familias”.

Estrada se transforma en la primera cuadra construida este año. El tramo ya tenía cordón cuneta. Por lo tanto, ya contaba con la nivelación correspondiente. Razón por la cual ahora se hizo la apertura de caja, se siguió con una base de brosa cemento y se culmina con la colocación de hormigón elaborado.

La continuidad del plan de obras seguirá en la zona norte, afectando tramos de Federación y René Favaloro (pavimentación) y Hermanos Henkel (cordón cuneta).

Además, se realizan diferentes trabajos e intervenciones en espacios públicos ubicados en: Tucumán, entre La Rioja y La Pampa; Concepción del Uruguay y Concordia; Lavalle y Stronatti; y en El Bosquecillo de Ñandubay (Prosopis affinis), ubicado en Calle Diamante esquina San Juan; y en la Plazoleta de la Democracia (Rivadavia e Yrigoyen).

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo