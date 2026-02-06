Crespo: Avanza pavimentación en calle Estrada

El intendente Marcelo Cerutti recorrió el lugar junto a Bettina Hofer, secretaria de Infraestructura y Ambiente.

“Seguimos cumpliendo el compromiso que tenemos con los vecinos que conforman el Sistema de construcción por consorcio de propietarios frentistas por ahorro previo”, destacó Cerutti. “Con estas intervenciones, estratégicas y planificadas, llevamos soluciones y felicidad a las familias”.

Estrada se transforma en la primera cuadra construida este año. El tramo ya tenía cordón cuneta. Por lo tanto, ya contaba con la nivelación correspondiente. Razón por la cual ahora se hizo la apertura de caja, se siguió con una base de brosa cemento y se culmina con la colocación de hormigón elaborado.

La continuidad del plan de obras seguirá en la zona norte, afectando tramos de Federación y René Favaloro (pavimentación) y Hermanos Henkel (cordón cuneta).

Además, se realizan diferentes trabajos e intervenciones en espacios públicos ubicados en: Tucumán, entre La Rioja y La Pampa; Concepción del Uruguay y Concordia; Lavalle y Stronatti; y en El Bosquecillo de Ñandubay (Prosopis affinis), ubicado en Calle Diamante esquina San Juan; y en la Plazoleta de la Democracia (Rivadavia e Yrigoyen).