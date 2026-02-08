Llega una nueva edición de “Gustito a verano” en el Parque del Lago

Pinceladas de Rock presentará su gran repertorio en el “anfiteatro del lago” este domingo
Un espectáculo único e integral de 90 minutos de duración, que ha recorrido gran parte de la provincia de Entre Ríos.
La propuesta comenzará a las 20:00 y ofrecerá una noche pensada para toda la familia. Más de 20 espacios gastronómicos formarán parte de la jornada, con una amplia variedad de platos que combinan sabores tradicionales de nuestro país y opciones de cocina internacional.
Además, el evento contará con música en vivo, con la participación de destacados artistas que se presentarán en el escenario, brindando un espectáculo pensado para grandes y chicos.
‘Gustito a verano’ es una iniciativa organizada por el municipio y el ingreso será libre y gratuito, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una noche diferente al aire libre.
Se encuentra en la etapa de finalización los trabajos en una cuadra de Estrada, delimitada por Santa Fe y Corrientes.
Un equipo municipal visitó a los vecinos de Barrio San Miguel y en etapas se recorrerán diferentes zonas, entregando folletos informativos y conversando sobre acciones hogareñas para evitar posibles casos de esta enfermedad viral.
Los encuentros de este ciclo 2026, inician este miércoles 4 de febrero a las 19:30.
Con el objetivo de mejorar los procesos de aprendizaje escolar en el nivel secundario, la Municipalidad de Crespo brindará clases de apoyo escolar gratuitas en las áreas de Matemáticas y Física, destinadas a acompañar a estudiantes que necesiten reforzar contenidos y fortalecer su desempeño académico.
El martes 3 de febrero es feriado provincial, en conmemoración de la ‘Batalla de Caseros’, acontecimiento ocurrido en 1852.
La decisión es momentánea y preventiva después de que realizaran controles de calidad del agua.
Nunca llegó a destino y su entorno perdió todo contacto. Asimismo, un turista habría encontrado su celular, tirado a la vera de Ruta 12. Testimonios que acrecientan incertidumbre.
Además, el gremio médico exige certeza en los valores arancelarios y en los plazos de pago para los profesionales.
La Policía llegó hasta la vivienda del sospechado y un padre tuvo una actitud que acompañó la posibilidad de esclarecimiento.