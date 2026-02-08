Llega una nueva edición de “Gustito a verano” en el Parque del Lago

La propuesta comenzará a las 20:00 y ofrecerá una noche pensada para toda la familia. Más de 20 espacios gastronómicos formarán parte de la jornada, con una amplia variedad de platos que combinan sabores tradicionales de nuestro país y opciones de cocina internacional.

Además, el evento contará con música en vivo, con la participación de destacados artistas que se presentarán en el escenario, brindando un espectáculo pensado para grandes y chicos.

‘Gustito a verano’ es una iniciativa organizada por el municipio y el ingreso será libre y gratuito, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una noche diferente al aire libre.