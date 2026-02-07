Pinceladas de Rock presentará su gran repertorio en el “anfiteatro del lago” este domingo

Crespo: Avanza pavimentación en calle Estrada
Se encuentra en la etapa de finalización los trabajos en una cuadra de Estrada, delimitada por Santa Fe y Corrientes.
Un espectáculo único e integral de 90 minutos de duración, que ha recorrido gran parte de la provincia de Entre Ríos.Crespo al día07 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
‘Pinceladas de Rock: Volumen I, II, III y del Recuerdo’ se presentará en el ‘Anfiteatro del Lago’, el domingo 8 de febrero, desde las 20:00.
Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, es organizada por la Municipalidad de Crespo.
Este espectáculo sinfónico coral se presentó en diversas localidades y en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, contando cada velada con una multitud de espectadores que ovacionaron el repertorio.
El escenario mostrará una obra musical en formato sinfónico coral para coro mixto, solista, banda y orquesta sinfónica. Está compuesta por fragmentos de canciones del rock nacional argentino. Reúne las melodías más entrañables de los últimos 40 años en una impactante puesta escénica con 110 voces y 56 músicos.
El proyecto, surgido a mediados de 2022, involucra a diferentes organismos artísticos de la provincia de Entre Ríos. En esta oportunidad estarán participando: Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, Coro Municipal del Centenario de Crespo, Coro Municipal de Viale, Coro de la Facultad de Ciencias Económicas UNER y Coro Municipal de María Grande. El solista vocal es Francisco Scotta. La dirección general está a cargo de Eduardo Retamar.
Se encuentra en la etapa de finalización los trabajos en una cuadra de Estrada, delimitada por Santa Fe y Corrientes.
Un equipo municipal visitó a los vecinos de Barrio San Miguel y en etapas se recorrerán diferentes zonas, entregando folletos informativos y conversando sobre acciones hogareñas para evitar posibles casos de esta enfermedad viral.
Los encuentros de este ciclo 2026, inician este miércoles 4 de febrero a las 19:30.
Con el objetivo de mejorar los procesos de aprendizaje escolar en el nivel secundario, la Municipalidad de Crespo brindará clases de apoyo escolar gratuitas en las áreas de Matemáticas y Física, destinadas a acompañar a estudiantes que necesiten reforzar contenidos y fortalecer su desempeño académico.
El martes 3 de febrero es feriado provincial, en conmemoración de la ‘Batalla de Caseros’, acontecimiento ocurrido en 1852.
La Municipalidad de Crespo informó que durante este miércoles 28 de enero el servicio de agua potable se verá interrumpido o con baja presión en el barrio Centro y alrededores, como consecuencia de tareas de mantenimiento en la red de agua.
La decisión es momentánea y preventiva después de que realizaran controles de calidad del agua.
Ignacio Meier y Damián “Choli” Marrón, ambos deportistas de la ciudad de Crespo, estarán presentes este sábado 7 de febrero en una nueva edición de la tradicional maratón acuática Paraná–Santa Fe, una de las pruebas de aguas abiertas con un recorrido total de 33 kilómetros.
Este fin de semana, la ciudad de Crespo recibirá la visita de un contingente turístico proveniente de Estados Unidos, en el marco de un recorrido cultural vinculado a la historia y las costumbres de los Alemanes del Volga en Entre Ríos.