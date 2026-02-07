Pinceladas de Rock presentará su gran repertorio en el “anfiteatro del lago” este domingo

‘Pinceladas de Rock: Volumen I, II, III y del Recuerdo’ se presentará en el ‘Anfiteatro del Lago’, el domingo 8 de febrero, desde las 20:00.

Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, es organizada por la Municipalidad de Crespo.

Este espectáculo sinfónico coral se presentó en diversas localidades y en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, contando cada velada con una multitud de espectadores que ovacionaron el repertorio.

El escenario mostrará una obra musical en formato sinfónico coral para coro mixto, solista, banda y orquesta sinfónica. Está compuesta por fragmentos de canciones del rock nacional argentino. Reúne las melodías más entrañables de los últimos 40 años en una impactante puesta escénica con 110 voces y 56 músicos.

El proyecto, surgido a mediados de 2022, involucra a diferentes organismos artísticos de la provincia de Entre Ríos. En esta oportunidad estarán participando: Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, Coro Municipal del Centenario de Crespo, Coro Municipal de Viale, Coro de la Facultad de Ciencias Económicas UNER y Coro Municipal de María Grande. El solista vocal es Francisco Scotta. La dirección general está a cargo de Eduardo Retamar.