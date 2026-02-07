Plus en Vivo

Pinceladas de Rock presentará su gran repertorio en el “anfiteatro del lago” este domingo

Un espectáculo único e integral de 90 minutos de duración, que ha recorrido gran parte de la provincia de Entre Ríos.

Crespo al día07 de febrero de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Pinceladas-de-Rock-6-1536x1071

‘Pinceladas de Rock: Volumen I, II, III y del Recuerdo’ se presentará en el ‘Anfiteatro del Lago’, el domingo 8 de febrero, desde las 20:00.

Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, es organizada por la Municipalidad de Crespo.

Este espectáculo sinfónico coral se presentó en diversas localidades y en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, contando cada velada con una multitud de espectadores que ovacionaron el repertorio.

El escenario mostrará una obra musical en formato sinfónico coral para coro mixto, solista, banda y orquesta sinfónica. Está compuesta por fragmentos de canciones del rock nacional argentino. Reúne las melodías más entrañables de los últimos 40 años en una impactante puesta escénica con 110 voces y 56 músicos.

El proyecto, surgido a mediados de 2022, involucra a diferentes organismos artísticos de la provincia de Entre Ríos. En esta oportunidad estarán participando: Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo, Coro Municipal del Centenario de Crespo, Coro Municipal de Viale, Coro de la Facultad de Ciencias Económicas UNER y Coro Municipal de María Grande. El solista vocal es Francisco Scotta. La dirección general está a cargo de Eduardo Retamar.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo