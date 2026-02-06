Delegación de Kansas (EE.UU) visitará Crespo para conocer la historia de los Alemanes del Volga

Así lo confirmó a Estación Plus Crespo,Iris Schneider, responsable del Museo Municipal, quien explicó que el arribo está previsto para el domingo 8 de febrero y que se trata de una delegación integrada por entre 18 y 20 personas provenientes del estado de Kansas (EE.UU). El grupo se encuentra recorriendo distintos puntos del país y, tras haber visitado la Patagonia y la provincia de La Pampa, llegará a territorio entrerriano.

Según detalló Schneider, durante la mañana del domingo los visitantes recorrerán localidades como Valle María y Aldea Brasilera, con el objetivo de conocer las tradiciones, costumbres y el legado cultural de los Alemanes del Volga, además de profundizar en la historia de sus apellidos y linajes familiares.

El itinerario en Crespo comenzará alrededor de las 16:00, con la recepción del contingente en la intersección de la Ruta 131 y el acceso a Aldea Jacobi. Allí se iniciará un recorrido histórico por el cementerio de la aldea, con explicaciones a cargo de Cándido Berg, nacido en ese lugar, quien brindará detalles sobre el origen del sitio y destacará apellidos históricos de la zona y de la ciudad, como Kaehler y Sagemüller, entre otros.

Posteriormente, la delegación se trasladará a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, donde el pastor Bernardo Spretz ofrecerá una reseña sobre la llegada y el desarrollo de la comunidad religiosa en la región. Más tarde, el recorrido continuará por Aldea San José, con una visita a sus calles y viviendas características, para culminar en la Casa Museo, una de las primeras construcciones pertenecientes a las familias fundadoras de Crespo.

En el Museo Municipal, los visitantes serán agasajados con comidas típicas de la región, como los tradicionales pirok, y con filsen, acompañados de una explicación histórica sobre estas costumbres. También se abordará la historia del consumo del mate con terrón de azúcar y su incorporación por parte de los Alemanes del Volga en reemplazo del té. Además, se les entregará un presente institucional como recuerdo de la visita. La actividad está prevista hasta aproximadamente las 20:00.

Schneider indicó a Estación Plus Crespo que el contingente está integrado mayoritariamente por descendientes de Alemanes del Volga, aunque también participan personas vinculadas a corrientes migratorias relacionadas con la región del Mar Negro. El grupo contará con traductor, y desde el museo se trabaja durante toda la semana en los preparativos para recibirlos, incluyendo ambientación con música típica alemana. En ese marco, el músico “El Aldeano” participará con su acordeón, interpretando piezas tradicionales.

Por otra parte, la responsable del Museo Municipal recordó que el espacio se encuentra abierto al público, actualmente en el horario de 7:00 a 13:00, debido a las altas temperaturas. A partir del mes de marzo, está previsto retomar el horario corrido, de 7:00 a 19:00.

Finalmente, Schneider adelantó que el museo ya se encuentra trabajando en diversas actividades para el año, especialmente con escuelas, incluidas las rurales, y que la próxima iniciativa será la preparación de talleres vinculados a la celebración de Pascua, cuyos detalles se informarán oportunamente.