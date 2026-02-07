Misteriosa desaparición de un hombre que viajaba a Entre Ríos para encontrarse con una supuesta novia virtual

La desaparición de Facundo Javier Barreto, un hombre de 40 años oriundo de El Talar de Pacheco (provincia de Buenos Aires), mantiene en vilo a su familia desde la madrugada del jueves 29 de enero. El hombre salió de su casa sin avisar a dónde se dirigía y desde entonces no volvió a comunicarse. Días más tarde, su teléfono celular fue hallado tirado a la vera de la ruta nacional 12, en la zona de Ibicuy.

El caso está rodeado de incertidumbre. Según relató su hermana, Facundo se fue durante la noche, mientras el resto de la familia dormía. Al levantarse, su sobrina advirtió su ausencia y supuso que había salido a buscar trabajo. Con el paso de las horas y ante la falta de respuestas a llamados y mensajes, la preocupación fue en aumento.

Al revisar la vivienda, la familia notó que no estaba su mochila de trekking, de color azul. Posteriormente, al acceder a sus redes sociales, descubrieron que Barreto mantenía un contacto frecuente con una mujer de Gualeguaychú, con quien intercambiaba mensajes y fotografías.

“Él utilizaba mucho TikTok y encontramos que tenía una relación con una novia virtual. Le escribimos y ella respondió. Nos dijo que Facundo le había avisado que estaba viajando a Gualeguaychú y que habían quedado en encontrarse en la plaza San Martín. Pero nunca llegó y tampoco volvió a contestarle los mensajes”, relató la hermana del hombre.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió días atrás, cuando un turista que circulaba por la ruta 12 se detuvo en la banquina para bajar a su perro y encontró el celular de Barreto tirado en el lugar: el dispositivo aún permanece en poder de esa persona y no fue entregado a la Policía, lo que impide analizar su contenido y obtener datos que puedan orientar la búsqueda.

A una semana de la desaparición, no hay información concreta sobre su paradero. La denuncia fue radicada en Buenos Aires, aunque hasta el momento no se habría dado intervención a la Policía de Entre Ríos en el operativo de búsqueda.

“En la comisaría de El Talar no quisieron tomar la denuncia y mandaron a mi hermana a la terminal, para averiguar si alguna empresa tenía información. Allí le dijeron que esos datos solo pueden ser solicitados por la Policía. Lo único que tenemos es el testimonio de un joven de Paraná que aseguró haberlo visto el lunes a la mañana en la terminal de esa ciudad, pidiendo Wi-Fi porque no tenía forma de comunicarse”, explicó la familiar.

La principal hipótesis es que Barreto haya viajado a dedo hacia Entre Ríos, aunque su entorno considera extraño ese comportamiento, ya que aseguran que no solía hacerlo, publicó Tiempo Argentino.

Ante cualquier información que permita dar con su paradero, se solicita dar aviso inmediato a la Policía o comunicarse con los teléfonos de la familia: 3401 58-9067 o 11 3185-2686.