Misteriosa desaparición de un hombre que viajaba a Entre Ríos para encontrarse con una supuesta novia virtual

Conducía con 1.70 de alcohol y embistió a una mujerPoliciales/Judiciales07 de febrero de 2026
La víctima debió ser hospitalizada en la ciudad de Villaguay, tras ser chocada por una camioneta.
Nunca llegó a destino y su entorno perdió todo contacto. Asimismo, un turista habría encontrado su celular, tirado a la vera de Ruta 12. Testimonios que acrecientan incertidumbre.Policiales/Judiciales07 de febrero de 2026
La desaparición de Facundo Javier Barreto, un hombre de 40 años oriundo de El Talar de Pacheco (provincia de Buenos Aires), mantiene en vilo a su familia desde la madrugada del jueves 29 de enero. El hombre salió de su casa sin avisar a dónde se dirigía y desde entonces no volvió a comunicarse. Días más tarde, su teléfono celular fue hallado tirado a la vera de la ruta nacional 12, en la zona de Ibicuy.
El caso está rodeado de incertidumbre. Según relató su hermana, Facundo se fue durante la noche, mientras el resto de la familia dormía. Al levantarse, su sobrina advirtió su ausencia y supuso que había salido a buscar trabajo. Con el paso de las horas y ante la falta de respuestas a llamados y mensajes, la preocupación fue en aumento.
Al revisar la vivienda, la familia notó que no estaba su mochila de trekking, de color azul. Posteriormente, al acceder a sus redes sociales, descubrieron que Barreto mantenía un contacto frecuente con una mujer de Gualeguaychú, con quien intercambiaba mensajes y fotografías.
“Él utilizaba mucho TikTok y encontramos que tenía una relación con una novia virtual. Le escribimos y ella respondió. Nos dijo que Facundo le había avisado que estaba viajando a Gualeguaychú y que habían quedado en encontrarse en la plaza San Martín. Pero nunca llegó y tampoco volvió a contestarle los mensajes”, relató la hermana del hombre.
Uno de los episodios más llamativos ocurrió días atrás, cuando un turista que circulaba por la ruta 12 se detuvo en la banquina para bajar a su perro y encontró el celular de Barreto tirado en el lugar: el dispositivo aún permanece en poder de esa persona y no fue entregado a la Policía, lo que impide analizar su contenido y obtener datos que puedan orientar la búsqueda.
A una semana de la desaparición, no hay información concreta sobre su paradero. La denuncia fue radicada en Buenos Aires, aunque hasta el momento no se habría dado intervención a la Policía de Entre Ríos en el operativo de búsqueda.
“En la comisaría de El Talar no quisieron tomar la denuncia y mandaron a mi hermana a la terminal, para averiguar si alguna empresa tenía información. Allí le dijeron que esos datos solo pueden ser solicitados por la Policía. Lo único que tenemos es el testimonio de un joven de Paraná que aseguró haberlo visto el lunes a la mañana en la terminal de esa ciudad, pidiendo Wi-Fi porque no tenía forma de comunicarse”, explicó la familiar.
La principal hipótesis es que Barreto haya viajado a dedo hacia Entre Ríos, aunque su entorno considera extraño ese comportamiento, ya que aseguran que no solía hacerlo, publicó Tiempo Argentino.
Ante cualquier información que permita dar con su paradero, se solicita dar aviso inmediato a la Policía o comunicarse con los teléfonos de la familia: 3401 58-9067 o 11 3185-2686.
La justicia determinó 30 días, alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, para quien fue ubicado en la escena del asesinato, por haber pactado un encuentro con la víctima.
El debate se iniciará el lunes 9 de febrero, será a puertas cerradas y con jurado popular. Los hechos investigados ocurrieron en 2016 y tienen como imputados a dos efectivos de la Policía de Entre Ríos. Las víctimas estaban alojadas en hogar del Copnaf.
El Jefe de la División Homicidios, Miguel Della Valle, reveló aspectos claves de esta etapa inicial de investigación. "La muerte de la mascota estaría asociada, ya que la víctima, al momento de salir de su vivienda lo habría hecho con el can dentro del vehículo", afirmó.
La Justicia de La Paz dispuso prisión preventiva domiciliaria por 30 días para el joven de 22 años, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado contra una adolescente de 15 años en la ciudad de Santa Elena.
Sendos procedimientos en Cerrito y Paraná, permiten elevar probanzas claves a la investigación penal y poner un acusado a disposición de la justicia.
La decisión es momentánea y preventiva después de que realizaran controles de calidad del agua.
Ignacio Meier y Damián “Choli” Marrón, ambos deportistas de la ciudad de Crespo, estarán presentes este sábado 7 de febrero en una nueva edición de la tradicional maratón acuática Paraná–Santa Fe, una de las pruebas de aguas abiertas con un recorrido total de 33 kilómetros.
Este fin de semana, la ciudad de Crespo recibirá la visita de un contingente turístico proveniente de Estados Unidos, en el marco de un recorrido cultural vinculado a la historia y las costumbres de los Alemanes del Volga en Entre Ríos.