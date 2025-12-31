Gustavo Javier Troncozo

Falleció el 30 de diciembre, a la edad de 26 años.

Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622 y recibirán sepultura el 31 de diciembre a las 11:00, en el cementerio de Crespo.

Hogar de duelo: Los Constituyentes 480 - Crespo.

Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.