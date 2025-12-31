Gustavo Javier Troncozo

Plus en Vivo

Necrológicas31 de diciembre de 2025

Falleció el 30 de diciembre, a la edad de 26 años. 

Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622 y recibirán sepultura el 31 de diciembre a las 11:00, en el cementerio de Crespo. 

Hogar de duelo: Los Constituyentes 480 - Crespo. 

Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

Próximos días en Crespo

