Gustavo Javier Troncozo

Gustavo Javier TroncozoNecrológicas31 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Falleció el 30 de diciembre, a la edad de 26 años.
Sus restos son velados en sala de calle Estrada 1622 y recibirán sepultura el 31 de diciembre a las 11:00, en el cementerio de Crespo.
Hogar de duelo: Los Constituyentes 480 - Crespo.
Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.
Mario Francisco Tonutti
María Gladis Sosa
Nelba Mireya Viola Vda. de Gay
Antonio Celestino Julián Folmer
María Luisa Margarita Weglin
Arturo Godofredo Müller "Hormiga"
Seguirá detenido el conductor acusado de la muerte de dos jóvenes de CrespoCrespo29 de diciembre de 2025
Mientras se ahonda en la investigación del choque en Ruta 32, donde fallecieron dos motociclistas, la Justicia prorrogó hasta el 28 de febrero la prisión preventiva del sobreviviente.
Fue detenido por quebrantar una medida de restricción judicial
La policía acudió hasta Barrio Pancho Ramírez, ante el llamado de la víctima. El hombre terminó en Alcaidía de Tribunales de Paraná.
Derrame de más de 500 kilos de vísceras obligó a un operativo sobre la Ruta 131, en Libertador San Martín
Más de 500 kilos de vísceras de vacunos quedaron esparcidos sobre la calzada durante la noche del lunes, lo que motivó un operativo conjunto de bomberos voluntarios, Policía, Guardia Urbana y personal municipal para limpiar la ruta y garantizar la seguridad vial.
Pasó a comisión un proyecto de terna para nombrar nuevo Juez de Paz de Crespo
El Ejecutivo Municipal solicitó se genere la nómina de tres profesionales para ocupar el cargo. Se pospuso el sometimiento a votación.