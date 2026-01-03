Plus en Vivo

María Esperanza Escudero Vda. de Roman

Falleció el 3 de enero a la edad de 75 años.

Sus restos son velados en sala "A" de calle Ramírez 1032 y recibirán sepultura el día 4 de enero a las 16:30 hs. en el cementerio de Crespo, previo responso en la parroquia Nuestra Señora del Rosario a la hora 16.00.

Hogar de duelo: Cepeda 545 – Crespo.

Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.

