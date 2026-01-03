María Esperanza Escudero Vda. de Roman

María Esperanza Escudero Vda. de RomanNecrológicas03 de enero de 2026Estación Plus Crespo
Falleció el 3 de enero a la edad de 75 años.
Sus restos son velados en sala "A" de calle Ramírez 1032 y recibirán sepultura el día 4 de enero a las 16:30 hs. en el cementerio de Crespo, previo responso en la parroquia Nuestra Señora del Rosario a la hora 16.00.
Hogar de duelo: Cepeda 545 – Crespo.
Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo.
Calendario impositivo 2026: ATER definió las fechas de vencimiento para todos los tributos provincialesEntre Ríos02 de enero de 2026
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) publicó la Resolución Nº 564/25, mediante la cual establece el cronograma de pagos para Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Profesiones Liberales.
Fuerte cuestionamiento a la modalidad de selección de nuevo Juez de Paz: Programan votar la terna este lunes
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos pidieron al Concejo de Crespo, que "garantice la participación igualitaria de los aspirantes y acrediten debidamente su idoneidad para el cargo", además de "publicidad y transparencia del proceso".
Gresca de Año Nuevo en Viale: golpizas y daños a un automóvil -VIDEOS-
Focos de violentas peleas se registraron en la desconcentración de un bailable. La Policía recolectó evidencias y practicó individualizaciones que ya analiza la justicia.
Crespo adhirió al RINI: ¿Qué beneficios incluye y a quiénes alcanza?
Fue aprobado el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones. Los interesados en acogerse tendrán plazo durante 2 años para inscribirse.
Tres allanamientos al investigar desvío de alimentos sociales en Entre RíosPoliciales/Judiciales03 de enero de 2026
Secuestros dejan al descubierto una estructura organizada para la descarga, acopio y utilización irregular de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.