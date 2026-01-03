María Esperanza Escudero Vda. de Roman

Más visto hoy en Estación Plus

Fuerte cuestionamiento a la modalidad de selección de nuevo Juez de Paz: Programan votar la terna este lunes Estación Plus Crespo Crespo 02 de enero de 2026 La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos pidieron al Concejo de Crespo, que "garantice la participación igualitaria de los aspirantes y acrediten debidamente su idoneidad para el cargo", además de "publicidad y transparencia del proceso".

Gresca de Año Nuevo en Viale: golpizas y daños a un automóvil -VIDEOS- Estación Plus Crespo Policiales/Judiciales 02 de enero de 2026 Focos de violentas peleas se registraron en la desconcentración de un bailable. La Policía recolectó evidencias y practicó individualizaciones que ya analiza la justicia.

Crespo adhirió al RINI: ¿Qué beneficios incluye y a quiénes alcanza? Estación Plus Crespo Crespo 03 de enero de 2026 Fue aprobado el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones. Los interesados en acogerse tendrán plazo durante 2 años para inscribirse.