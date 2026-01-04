Detenido por herir con arma blanca a su padrastro

Comisaría Crespo instruyó actuaciones por el supuesto delito de Lesiones Calificadas por el Uso de arma blanca; tras intervenir a los pocos minutos de suscitado el hecho de sangre.

El Segundo Jefe, Gonzalo Salva, precisó a Estación Plus Crespo: "En la madrugada de este domingo, alrededor de la 01:00, la guardia de la dependencia recibió un llamado telefónico, proveniente de una mujer, que requería la presencia de personal policial en su domicilio. Apuntó que su hijo estaba discutiendo con su pareja -padrastro del señalado como agresor-".

"Con premura una dotación acude hasta la vivienda de Barrio Azul, donde se estaba desarrollando la pelea, visualizando que uno de los masculinos estaba lesionado en la zona de las costillas, lado izquierdo. Se trataba de una herida provocada con arma blanca, por lo que se solicita la ambulancia y traslada al hombre al hospital local. Luego de las curaciones iniciales, se decide derivarlo al Hospital San Martín de Paraná", explicó el funcionario policial.

En cuanto al agresor, Salva indicó que "es un ciudadano de 25 años, quien fue aprehendido y conforme directivas de la Fiscal en Turno de Investigación y Litigacion, Dra. Mercedes Nin, fue trasladado en calidad de detenido hasta Alcaidía de Tribunales de Paraná. Quedará alojado a la espera de que se resuelva su situación procesal".

Asimismo, se secuestró el arma blanca en cuestión, remitiéndose a la magistratura interviniente.