Detenido por herir con arma blanca a su padrastro

Crespo adhirió al RINI: ¿Qué beneficios incluye y a quiénes alcanza?
Fue aprobado el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones. Los interesados en acogerse tendrán plazo durante 2 años para inscribirse.
El damnificado del ataque fue trasladado al Hospital San Francisco de Asís y luego derivado a Paraná.Crespo04 de enero de 2026Estación Plus Crespo
Comisaría Crespo instruyó actuaciones por el supuesto delito de Lesiones Calificadas por el Uso de arma blanca; tras intervenir a los pocos minutos de suscitado el hecho de sangre.
El Segundo Jefe, Gonzalo Salva, precisó a Estación Plus Crespo: "En la madrugada de este domingo, alrededor de la 01:00, la guardia de la dependencia recibió un llamado telefónico, proveniente de una mujer, que requería la presencia de personal policial en su domicilio. Apuntó que su hijo estaba discutiendo con su pareja -padrastro del señalado como agresor-".
"Con premura una dotación acude hasta la vivienda de Barrio Azul, donde se estaba desarrollando la pelea, visualizando que uno de los masculinos estaba lesionado en la zona de las costillas, lado izquierdo. Se trataba de una herida provocada con arma blanca, por lo que se solicita la ambulancia y traslada al hombre al hospital local. Luego de las curaciones iniciales, se decide derivarlo al Hospital San Martín de Paraná", explicó el funcionario policial.
En cuanto al agresor, Salva indicó que "es un ciudadano de 25 años, quien fue aprehendido y conforme directivas de la Fiscal en Turno de Investigación y Litigacion, Dra. Mercedes Nin, fue trasladado en calidad de detenido hasta Alcaidía de Tribunales de Paraná. Quedará alojado a la espera de que se resuelva su situación procesal".
Asimismo, se secuestró el arma blanca en cuestión, remitiéndose a la magistratura interviniente.
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos pidieron al Concejo de Crespo, que "garantice la participación igualitaria de los aspirantes y acrediten debidamente su idoneidad para el cargo", además de "publicidad y transparencia del proceso".
Se reciben donaciones en el cuartel hasta el atardecer de hoy. Este sábado, Crespo vivirá la tradicional caravana de Reyes, que organiza Bomberos Voluntarios, cosechando la alegría de los pequeños durante la entrega de golosinas.
Ante el aumento del consumo en los meses de altas temperaturas, la Municipalidad de Crespo recordó una serie de medidas simples y cotidianas para promover el uso responsable del agua potable y evitar el derroche.
La iniciativa se desarrollará del 18 al 24 de enero de 2026 con la participación de más de 140 misioneros de la Familia de Schoenstatt. Además, el párroco Rubén Schmidt recordó los horarios de las celebraciones de fin de año y Año Nuevo, y transmitió su saludo a la comunidad.
El Ejecutivo Municipal solicitó se genere la nómina de tres profesionales para ocupar el cargo. Se pospuso el sometimiento a votación.
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) publicó la Resolución Nº 564/25, mediante la cual establece el cronograma de pagos para Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Profesiones Liberales.
Secuestros dejan al descubierto una estructura organizada para la descarga, acopio y utilización irregular de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.
La primera hipótesis apunta a que ingirió alimentos y bebidas que no correspondían a su edad. ¿Qué pasó en las fiestas de Año Nuevo? La Fiscalía busca establecer responsabilidades.