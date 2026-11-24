En el marco del Black Friday, Banco Entre Ríos presenta una serie de beneficios y promociones especiales para que sus clientes puedan aprovechar al máximo las oportunidades de ahorro. Durante los días 27, 28 y 29 de noviembre, quienes tengan unaCuenta Paquete podrán acceder a 18 cuotas sin interés en marcas de electrodomésticos, una oportunidad para equipar el hogar, renovar tecnología y anticipar compras.

Las promociones también incluyen importantes beneficios en compras online. A través de Mercado Libre, los clientes pueden aprovechar 12 cuotas sin interés hasta el 26 de noviembre y descuentos de hasta el 20% todos los lunes. En Temu, cuentan con un 20% de ahorro todos los viernes y sábados.

Banco Entre Ríos cuenta con una amplia propuesta de beneficios y promociones con tarjetas de crédito y débito que permite a sus clientes con Cuenta Paquete ahorrar hasta $500.000 por mes en sus compras y consumos habituales. Con más de 600 comercios adheridos en toda la provincia, la propuesta incluye descuentos, reintegros y cuotas sin interés en una gran variedad de rubros.

Entre los beneficios más destacados se encuentran los ahorros de hasta el 50% en supermercados adheridos los sábados y domingos, además de descuentos de hasta el 30% durante la semana. A esto se suman promociones especiales en gastronomía, indumentaria, calzado, accesorios, farmacias, librerías y otros comercios.

Todos los martes, con la Tarjeta de Débito, los clientes pueden acceder a un 20% de ahorro en carnicerías pagando con MODO desde la app del banco.

En gastronomía, los clientes pueden acceder a descuentos de hasta el 30% todas las semanas en establecimientos adheridos. En indumentaria, calzado y accesorios también hay beneficios de hasta el 30% de ahorro y alternativas de financiación en cuotas sin interés.

Vuelos en 12 cuotas

Del 27 de noviembre al 7 de diciembre, los clientes podrán comprar vuelos en Aerolíneas Argentinas en 12 cuotas sin interés para elegir destinos dentro del país.

Más beneficios para aprovechar todos los días

La diversidad de rubros, la frecuencia de las promociones y la amplia red de comercios adheridos convierten a los beneficios de Banco Entre Ríos en una herramienta concreta para optimizar los gastos mensuales y aprovechar mejor el dinero. Durante el Black Friday, estas oportunidades se potencian con promociones especiales que permiten anticipar compras, acceder a mejores condiciones de financiación y hacer rendir más cada peso.

La propuesta forma parte del compromiso del banco de acompañar a sus clientes con soluciones y oportunidades que agreguen valor a su experiencia financiera, acercándoles beneficios tanto para sus compras cotidianas como para consumos y proyectos especiales.

Todos los beneficios, comercios adheridos, condiciones y vigencias pueden consultarse en www.bancoentrerios.com.ar/ personas/beneficios .

Además, quienes todavía no son clientes pueden contratar una Cuenta Paquete a su medida de manera 100% online, directamente desde la web del banco, de forma simple, o acercarse a una sucursal.