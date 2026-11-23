Alerta amarilla por tormentas: prevén lluvias intensas y ráfagas de viento ¿qué departamentos de Entre Ríos están comprendidos?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que comprende la noche de este lunes y la madrugada del martes, con alcance sobre diez departamentos de Entre Ríos.
La advertencia meteorológica incluye a Paraná, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia, donde se anticipan condiciones de marcada inestabilidad y tormentas de variada intensidad.
Según el informe, algunas tormentas podrían ser fuertes o localmente severas y estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento.
En cuanto a las lluvias, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.
Recomendaciones ante las tormentas
Ante estas condiciones meteorológicas, se recomienda:
Evitar circular durante las tormentas si no es necesario.
Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
No refugiarse debajo de árboles ni postes de electricidad.
Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
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