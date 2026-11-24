El Poder Ejecutivo provincial remitió al Senado entrerriano un proyecto de ley para suspender las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) únicamente durante el proceso electoral de 2027 y modificar el artículo 67 del Código Electoral para que los comicios generales se realicen el primer domingo de junio —que cae el 6 de junio—, o bien en simultáneo con las elecciones nacionales.

De acuerdo con el mensaje que acompaña la iniciativa -a la que accedió esta Agencia- la medida apunta a “adecuar coyunturalmente nuestros mecanismos electorales a la realidad económica y social actual, dotando al sistema político de mayor austeridad, razonabilidad y eficiencia institucional”.

El texto aclara que no se altera de forma permanente la estructura del sistema electoral, sino que se trata de una excepción acotada al turno de 2027 fundada en el ahorro de recursos públicos y la necesidad de priorizar funciones esenciales del Estado.

Alcance y selección de candidatos

El artículo 1º suspende la aplicación de las PASO para todas las categorías electivas —provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno— durante el proceso de 2027, dejando sin efecto una serie de artículos de la Ley 11.190 vinculados a esa instancia y estableciendo que las referencias a precandidaturas en artículos vigentes se entiendan como candidaturas para las generales.

A su vez, el proyecto dispone que la selección de postulantes sea competencia exclusiva de los partidos políticos y alianzas electorales, que deberán resolver sus nominaciones de acuerdo con sus cartas orgánicas, estatutos y reglamentos internos, bajo su propia responsabilidad institucional y legal.

Plazos, Boleta Única y topes de campaña

Al pasar de dos instancias electorales a una sola, el proyecto readecúa el cronograma y los procedimientos:

Padrones: los provisorios podrán confeccionarse hasta 180 días antes de la elección general y exhibirse diez días después; el padrón definitivo deberá publicarse al menos 50 días antes de los comicios.

Alianzas y listas: el reconocimiento de alianzas transitorias podrá solicitarse hasta 90 días antes de la elección general; la asignación de símbolos, figuras y colores para la Boleta Única Papel (BUP) regirá hasta 85 días antes, y el registro de listas vencerá al menos 80 días antes, acompañado por las fotografías para la boleta.

Boleta Única Papel: se mantiene este sistema de votación y se incorpora una audiencia pública de exhibición del diseño al menos 65 días antes de los comicios, además de una audiencia de verificación de prueba de impresión dentro de los cinco días posteriores a la aprobación del modelo de cada circuito.

Controles de candidaturas: se conserva la verificación de oficio del Tribunal Electoral sobre requisitos legales, Certificado de Antecedentes Penales (CAP) y el Registro de Deudores Alimentarios (Ley 9.424), con plazos de 48 horas para subsanar o reemplazar postulantes ante observaciones.

En materia de financiamiento, la propuesta fija topes para los aportes de campaña y reduce los límites de gastos electorales permitidos para las agrupaciones en los comicios generales de 2027, calculados en Unidades Arancelarias Jurista (Ley 7.046) según la cantidad de electores habilitados en categorías provinciales o locales.

Oficialización de boletas

Para las elecciones generales de 2027, el proyecto establece que el Juzgado Federal con Competencia Electoral del Distrito Entre Ríos estará a cargo de las tareas del proceso electoral desde la oficialización de boletas —incluido el diseño, aprobación y control de la Boleta Única Papel (BUP) y demás instrumentos de votación para categorías provinciales, municipales y comunales—.

Lo hará en coordinación con el Tribunal Electoral provincial y las Juntas Electorales Municipales en lo que corresponda a cada jurisdicción, según los plazos y requisitos de habilitación de listas fijados por el Código Electoral entrerriano y esta reforma, salvo las excepciones que se detallen en el convenio correspondiente.

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