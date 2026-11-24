Este domingo 22 de noviembre, se realizó el Primer Encuentro Multicultural de la Red de Espacios Culturales Independientes y Artistas (R.E.C.i.A.), en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo. Un evento plenamente cultural, con acceso libre y gratuito.

La Red de Espacios Culturales Independientes ésta conformada por el club El Progreso, Parientes de Bar, Cantina Ferrero y Casa Encendida, que a poco de concluir el año organizaron un festival con más de 30 artistas en escena.

La jornada contó con Teatro, a cargo de Dimas Santillán, (Las historias de Chacho); Tango (Milonga Pagana, Remolino Tango Trío y Pareja de Tango); La Ronda Trío (Música Latinoamericana).

Hubo proyecciones de cortometrajes, de la mano de Relámpago Verde, y talleres interactivos de ajedrez; de editoriales independientes; y de teatro de títeres (Las Cajitas Lambelambe).

El público destacó la presentación de Cemento Humano y Las Ricoteras, cuyo espectáculo cosechó los mayores aplausos.

RECIA contó con la colaboración de Sofía Losso en fotografía, el Dr. Nicolás Bronde en Gestión Institucional y el acompañamiento de la Coordinación General de Espacios Culturales Independientes, a cargo de Natali González Miño.