Paritaria estatal: Este lunes habrá una nueva instancia de negociación salarial
Tras la retirada de UPCN en el último encuentro que produjo la suspensión del diálogo en el marco de paritaria estatal, el Gobierno convocó a una nueva reunión para continuar con la negociación salarial.
La reanudación de la paritaria está programada para el lunes a las 14:00, en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. “El objetivo es sostener el diálogo y analizar los planteos de las entidades sindicales, que van más allá de la pauta salarial”, sostuvieron desde Gobierno.
Cabe recordar que pese a no llegar a un acuerdo tanto con ATE como con UPCN, la Provincia decidió liquidar por decreto el incremento del 4% tomando como base los valores de octubre de 2026. El mismo porcentaje aplicado al salario mínimo del escalafón general y de Enfermería, y a las asignaciones familiares, incluidos sus tramos. (APFDigital)
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