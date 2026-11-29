Tras la retirada de UPCN en el último encuentro que produjo la suspensión del diálogo en el marco de paritaria estatal, el Gobierno convocó a una nueva reunión para continuar con la negociación salarial.

La reanudación de la paritaria está programada para el lunes a las 14:00, en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. “El objetivo es sostener el diálogo y analizar los planteos de las entidades sindicales, que van más allá de la pauta salarial”, sostuvieron desde Gobierno.

Cabe recordar que pese a no llegar a un acuerdo tanto con ATE como con UPCN, la Provincia decidió liquidar por decreto el incremento del 4% tomando como base los valores de octubre de 2026. El mismo porcentaje aplicado al salario mínimo del escalafón general y de Enfermería, y a las asignaciones familiares, incluidos sus tramos. (APFDigital)