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Comenzó el retorno de las familias evacuadas en Concordia

Este miércoles comenzó el retorno a sus hogares de las seis familias evacuadas en Concordia. En tanto, los niveles de los ríos presentan una tendencia descendente en varias localidades, mientras que en otras se registran leves crecidas.
Entre Ríos21 de octubre de 2026

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La Dirección Provincial de Defensa Civil, emitió un informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las localidades ribereñas.

Actualmente, el panorama general se mantiene controlado y no se prevén fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos adicionales para la población, encontrándose la provincia bajo nivel de alerta verde según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

Situación por localidad

CONCORDIA

Altura del rio: 10.56 mts BAJA.

Altura de alerta: 11.00 mts.

Evacuación: 12.50 mts.

COLÓN

Altura del rio: 6.71 mts BAJA.

Altura de alerta: 7,10 mts.

Evacuación: 7.90 mts.

FEDERACIÓN

Altura del rio: 2.81 mts CRECE.

Altura de alerta: 3.90 mts.

Evacuación: 4.20 mts.

 

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

Altura del rio: 5284 mts BAJA.

Altura de alerta: 5.30 mts.

Evacuación: 6.30 mts.

GUALEGUAYCHÚ

Gualeguaychú 2.90 BAJA.

Altura de alerta 3.50.

Altura de evacuación 3.80.

Boca Gualeguaychú 2.74 BAJA.

Altura de alerta 2.90 mts.

Altura de evacuación 3.10 mts.

 

LA PAZ

La Paz 5.30 CRECE.

Altura de alerta 5.80 mts.

Altura de evacuación 6.15 mts.

HERNANDARIAS

Hernandarias 4.46 CRECE.

Altura de alerta 5.50 mts.

Altura de evacuación 6.00 mts.

 

PARANÁ

Paraná 3.82 CRECE.

Altura de alerta 4.70 mts.

Altura de evacuación 5.00 mts.

 

DIAMANTE

Diamante 4.17 CRECE.

Altura de alerta 5.30 mts.

Altura de evacuación 5.50 mts.

VICTORIA

Victoria 3.75 CRECE.

Altura de alerta 4.60 mts.

Altura de evacuación 4.90 mts.

 

IBICUY

Ibicuy 0.95 CRECE.

Altura de alerta 2.00 mts.

Altura de evacuación 2.30 mts.

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