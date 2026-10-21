Comenzó el retorno de las familias evacuadas en Concordia
La Dirección Provincial de Defensa Civil, emitió un informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las localidades ribereñas.
Actualmente, el panorama general se mantiene controlado y no se prevén fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos adicionales para la población, encontrándose la provincia bajo nivel de alerta verde según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).
Situación por localidad
CONCORDIA
Altura del rio: 10.56 mts BAJA.
Altura de alerta: 11.00 mts.
Evacuación: 12.50 mts.
COLÓN
Altura del rio: 6.71 mts BAJA.
Altura de alerta: 7,10 mts.
Evacuación: 7.90 mts.
FEDERACIÓN
Altura del rio: 2.81 mts CRECE.
Altura de alerta: 3.90 mts.
Evacuación: 4.20 mts.
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Altura del rio: 5284 mts BAJA.
Altura de alerta: 5.30 mts.
Evacuación: 6.30 mts.
GUALEGUAYCHÚ
Gualeguaychú 2.90 BAJA.
Altura de alerta 3.50.
Altura de evacuación 3.80.
Boca Gualeguaychú 2.74 BAJA.
Altura de alerta 2.90 mts.
Altura de evacuación 3.10 mts.
LA PAZ
La Paz 5.30 CRECE.
Altura de alerta 5.80 mts.
Altura de evacuación 6.15 mts.
HERNANDARIAS
Hernandarias 4.46 CRECE.
Altura de alerta 5.50 mts.
Altura de evacuación 6.00 mts.
PARANÁ
Paraná 3.82 CRECE.
Altura de alerta 4.70 mts.
Altura de evacuación 5.00 mts.
DIAMANTE
Diamante 4.17 CRECE.
Altura de alerta 5.30 mts.
Altura de evacuación 5.50 mts.
VICTORIA
Victoria 3.75 CRECE.
Altura de alerta 4.60 mts.
Altura de evacuación 4.90 mts.
IBICUY
Ibicuy 0.95 CRECE.
Altura de alerta 2.00 mts.
Altura de evacuación 2.30 mts.