Una conductora acordó pautas penales por un choque con un fallecido en Crespo

Un legajo penal por Homicidio Culposo, llegó a una instancia decisiva este miércoles, cuando se aprobó la Probation en favor de la acusada, bajo estrictas pautas que deberá cumplir. La mujer aceptó su culpabilidad, para acceder a la morigeración de consecuencias que fija ese sistema.

El siniestro

Tal como oportunamente lo había publicado Estación Plus Crespo, el 15 de septiembre de 2022, poco antes de las 9:00, se produjo una fuerte colisión en Ruta 12 y acceso Libertad, en el punto opuesto al ingreso a Aldea San Rafael.

El impacto había sido protagonizado por una Renault Duster, conducida por una mujer de 48 años de edad -en ese momento-, y una moto Honda Twister 250 cc, en la que se movilizaban dos varones, por aquél tiempo de 38 y 49 años, respectivamente.

Las diligencias primarias habían logrado establecer que la camioneta circulaba por Ruta 12 y se dispuso a ingresar a Crespo, cuando al tomar el acceso Libertad, impacta con la moto que transitaba por la ruta, en dirección hacia la rotonda. La conductora de la Renault Duster adujo no haber advertido el rodado de menor porte, porque circulaba detrás de un camión.

El saldo El motociclista -oriundo de Paraná-, fue asistido en el Hospital San Francisco de Asís y luego derivado al Hospital San Martín, donde permaneció internado hasta el 6 de noviembre de 2022, cuando murió ene l nosocomio. El informe anexado al expediente, consigan una muerte "por falla múltiple de órganos originada en fascitis necrotizante de fournir producto de la fractura de pelvis y shock séptico intrahospitalario", puntualizó APF Digital. Por su parte, la conductora crespense de la Renault Duster, no revistió gravedad.

La maniobra que llevó a una imputación

Las pericias determinaron que "la mujer invadió el carril contrario de circulación, mediante un giro hacia la izquierda para ingresar a la ciudad de Crespo, interponiéndose en la marcha de los motociclistas, que transitaban en sentido contrario por la misma ruta, sobre el carril correspondiente”.

Probation

El Juez de Garantías de Paraná, Dr. Pablo Zoff, resolvió este miércoles conceder la Suspensión del Juicio a Prueba, por el plazo de un año y medio. Consignó APF Digital que se otorga sobre quien manejaba la Renault Duster, por la conducción antirreglamentaria. Sus compromisos penales homologados: