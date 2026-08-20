Rosatelli estuvo tres horas en la Justicia Federal y se abstuvo de declarar

El comisario y abogado Daniel Alejandro Rosatelli, integrante en actividad de la Policía de Entre Ríos, fue trasladado este jueves desde la Unidad Penal N°1 de Paraná hasta los tribunales federales de la capital entrerriana, donde estuvo más de tres horas y se absutuvo de declarar.

Rosatelli está imputado y fue derivado a la cárcel de Paraná luego de ser detenido por la Policía Federal Argentina (PFA) este jueves en Paraná. Permanece bajo estricta custodia y en una celda individual. El funcionario regresó a la unidad penal luego de comparecer ante el juez Leandro Ríos, con intervención del fiscal Leandro Ardoy. El hermestismo es total y podría haber más detenciones en las próximas horas.

El abogado defensor, Damián Petenatti, aseguró a APF Digital, que el acusado no tiene relación con la causa de narcotráfico e insistió en su inocencia. El letrado indicó que la defensa no tuvo acceso a las pruebas hasta el momento. Adelantó que durante el fin de semana se dedicarán a estudiar el expediente para delinear la estrategia legal. Según las declaraciones del abogado, Rosatelli se encuentra sorprendido y angustiado por el proceso.

La investigación por un cargamento de droga

La causa se inició a partir de un procedimiento realizado el 13 de febrero en un camino vecinal ubicado en inmediaciones de la localidad de La Paz. Allí fueron detenidas varias personas y se secuestró un cargamento de droga.

De acuerdo con la investigación, meses de tareas de inteligencia realizadas por la PFA, permitieron avanzar sobre la presunta organización vinculada al traslado de la sustancia. La pesquisa puso el foco en un vehículo que habría sido utilizado para transportar el cargamento y que habría pertenecido o sido provisto por Rosatelli.

El procedimiento tuvo lugar en la zona conocida como Camino del Borello, a unos 200 metros de la intersección con la Ruta Nacional 12. En ese operativo fueron detenidos César Leonel Ramírez, alias “Checho”, un albañil de 34 años domiciliado en La Paz y con antecedentes por robo, y otras dos personas. Un cuarto involucrado permanece prófugo y sería hermano de uno de los detenidos.

Además, el expediente contempla un conflicto relacionado con la compraventa de la camioneta que habría sido utilizada para el traslado, que incluyó denuncias por presuntas amenazas con un arma de fuego.

La investigación había comenzado con anterioridad al procedimiento de febrero, aunque el hallazgo del cargamento permitió a los investigadores avanzar en la reconstrucción del presunto entramado.

Una causa que involucra a un policía en actividad

La participación de Rosatelli, quien se desempeñaba como funcionario policial en actividad, llevó a que las actuaciones operativas fueran derivadas a la Policía Federal Argentina, con el objetivo de garantizar la imparcialidad de la investigación.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos y la Jefatura de la Policía de Entre Ríos respaldaron el procedimiento y ratificaron la colaboración con la Justicia Federal.

La declaración de Rosatelli será ahora una instancia central para la investigación, mientras el juez y el fiscal avanzan en la determinación de las responsabilidades de cada uno de los involucrados, publicó Ahora.