El comisario Rosatelli fue alojado en la cárcel y será indagado este jueves

El comisario y abogado Daniel Alejandro Rosatelli, integrante en actividad de la Policía de Entre Ríos e hijo del exsubjefe de la fuerza Juan Ramón Rosatelli, ingresó en las últimas horas a la Unidad Penal N°1 de Paraná. Tras ser detenido por la Policía Federal Argentina (PFA) en el marco de una causa por narcotráfico, el funcionario quedó alojado bajo estricta custodia en una celda individual.

La causa se tramita en el Juzgado Federal N°1 de Paraná, a cargo del juez Leandro Ríos, con la intervención del fiscal Leandro Ardoy. Aunque Rosatelli aún no ha prestado declaración indagatoria, se prevé que el acto formal se ejecute este jueves por la mañana en la sede judicial de la capital provincial en calle 25 de Mayo. Para su defensa técnica, el imputado designó a los abogados Rubén Pagliotto, Damián Petenatti y Miguel Ángel Cullen.

El expediente se desencadenó tras un procedimiento realizado en febrero en un camino vecinal de acceso a la localidad de La Paz.

A partir del hallazgo, meses de tareas de inteligencia desplegadas por la PFA permitieron reconstruir el entramado del traslado. La pesquisa reveló que el vehículo utilizado para transportar la sustancia habría pertenecido o sido provisto por el propio Rosatelli. Además, la causa contempla un conflicto derivado de la compraventa de dicha camioneta, el cual incluyó denuncias por presuntas amenazas con arma de fuego. Sin embargo, fuentes vinculadas a la investigación revelaron a AHORA que la pesquisa viene desde mucho tiempo antes, pero que no había quedado tan claro todo como en este caso sucedido en febrero.

Además de Rosatelli en el caso esta preso César Leonel Ramírez, apodado “Checho”, un albañil de 34 años domiciliado en la ciudad de La Paz con antecedentes por robo. Este hombre es representado por Claudio Berón. Pero también hay otras dos persona a disposición de la justicia que serán representadas por Alberto Salvatelli. Y por ahora hay un prófugo que sería hermano del último arrestado. Ramírez y esos dos hermanos (uno prófugo aún) serían los que llevaban el cargemento el pasado 13 de febrero y cayeron en la zona conocida como “Camino del Borello”, a unos 200 metros de la intersección con la Ruta Nacional N° 12, consignó Ahora.