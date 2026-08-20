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¿Peligra el juicio de Maradona? el insólito error que puso en duda una prueba clave

El abogado Mario Baudry denunció que se incorporó por equivocación documentación médica ajena al exfutbolista y puso en duda que se tratara de una impericia.
Policiales/Judiciales20 de agosto de 2026
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El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona quedó nuevamente envuelto en una polémica luego de que se detectara que la junta médica analizó por error estudios pertenecientes al padre del exfutbolista.

La irregularidad fue advertida durante el debate oral, según informó TN. Mario Baudry, abogado que representa a Dieguito Fernando Maradona, explicó que el documento cuestionado corresponde a un estudio realizado en 2015.

"Lo que se cuestiona es un estudio que se le hizo a Diego en 2015", señaló el letrado, pareja de Verónica Ojeda.

Baudry consideró que la incorporación de la documentación no habría sido accidental. "Después de seis años, no creo que haya impericia, sino algo adrede", sostuvo.

De todos modos, aclaró que la irregularidad no modificaría las conclusiones centrales de la causa. Sin embargo, calificó el episodio como un "escándalo" y denunció que se habría adulterado una prueba.

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