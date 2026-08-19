Turf, El Polaco y Soledad, los shows que brillarán en la Fiesta Nacional de la Avicultura 2026

En la noche de este miércoles 19 de agosto y en un marco de grandes expectativas, se develaron gran parte de los atractivos programados, mediante una conferencia brindada por los organizadores, lo cual estuvo acompañado de la elaboración en vivo de recetas de pollo al disco, para posterior degustación.

El intendente Marcelo Cerutti y la presidente de la Asociación Crespo Capital de la Avicultura, Mariela Gallinger, confirmaron los shows musicales centrales que el público disfrutará:

Viernes 6 de noviembre: Turf

Turf es considerada una de las bandas más destacadas del rock nacional argentino, con varias nominaciones a los Premios Gardel. Su trayectoria se remonta a más de 30 años atrás -fines de los años '90 y principios de los 2000-, cuando lanzaron su álbum con participación de Charly García. Sus shows compilan éxitos, abarcando interpretaciones del rock, pop-rock, britpop, y rock alternativo.

Cartelera completa: La Sin nombre con Meri Velázquez - Te re suena - Maple - Tiana y sus Chamameceros.

Sábado 7 de noviembre: El Polaco

Cantante y compositor que se consolidó como referente de la cumbia argentina contemporánea. Del 2006 a la fecha, grabó más de 15 discos con canciones que se hicieron prontamente populares. Es una de las figuras de la movida tropical.

Cartelera completa: Sin Código - Maravillas Alemanas - La Triple F - Herencias Alemanas.

Domingo 8 de noviembre: Soledad

Soledad Pastorutti ganó el Premio Nacional SADAIC a los artistas, en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín de 1996, y desde entonces, su trayectoria es ampliamente conocida. Con un estilo particular, renovó el público folclórico y ya varias décadas después, como artista contemporánea presenta repertorios que incluyen otros géneros musicales.

Cartelera completa: Los del Gualeyán - Runa Kuyai - Juan Manuel Bilat - Orquesta Sinfónica Municipal.

Además, la FNA contará con un escenario alternativo "Joven", que estará ubicado en la zona del patio gastronómico. El mismo tendrá propuestas de artistas locales -nuevas generaciones- y DJ’s.

Precios promocionales para Crespo y Ejido / Público visitante en general

Menores de Crespo y Ejido, hasta 16 años inclusive ingresan gratis.

Menores de otras localidades, hasta 10 años inclusive ingresan gratis.

Residentes de Crespo y el Ejido, deben presentar DNI al momento de la compra de entrada, que queda habilitada en las Cajas Municipales.

Durante los tres días, habrá una importante variedad de muestra productiva, a través de los stands que conformarán el recorrido por la feria. Estarán presentes emprendedores, productores, empresas y comercios, tanto de productos como de servicios, en lo que busca ser una vidriera económica abierta a los miles de visitantes que espera recibir el popular evento.