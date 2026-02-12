Abrieron las inscripciones 2026 para nivel inicial y primario en la Escuela Nº 9 “Fray Mamerto Esquiú” de Boca del Tigre

Desde la institución señalaron que la propuesta educativa se basa en el aprendizaje en valores, el contacto directo con la naturaleza y la promoción de una sana convivencia entre los alumnos, en un entorno que favorece el desarrollo integral de los niños.

Asimismo, se destacó que la escuela cuenta con servicio de transporte escolar puerta a puerta desde la ciudad de Crespo, lo que facilita el acceso diario de los estudiantes. Las familias interesadas pueden realizar consultas e inscripciones comunicándose al teléfono 343-425-2752 o acercándose personalmente en el turno mañana.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas para quienes deseen formar parte de la comunidad educativa durante el próximo ciclo lectivo.