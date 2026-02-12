Abrieron las inscripciones 2026 para nivel inicial y primario en la Escuela Nº 9 “Fray Mamerto Esquiú” de Boca del Tigre

Dos detenidos por sustracción de una moto, que fue recuperada
Se trata de una Bajaj 200, que ya había sido llevada a otra localidad, para guarecerla del alcance de la policía. Dos jóvenes quedaron tras las rejas y hubo restitución.
La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 9 “Fray Mamerto Esquiú”, ubicada en Boca del Tigre, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en los niveles inicial y primario.Crespo12 de febrero de 2026Estación Plus Crespo
Desde la institución señalaron que la propuesta educativa se basa en el aprendizaje en valores, el contacto directo con la naturaleza y la promoción de una sana convivencia entre los alumnos, en un entorno que favorece el desarrollo integral de los niños.
Asimismo, se destacó que la escuela cuenta con servicio de transporte escolar puerta a puerta desde la ciudad de Crespo, lo que facilita el acceso diario de los estudiantes. Las familias interesadas pueden realizar consultas e inscripciones comunicándose al teléfono 343-425-2752 o acercándose personalmente en el turno mañana.
Las inscripciones ya se encuentran habilitadas para quienes deseen formar parte de la comunidad educativa durante el próximo ciclo lectivo.
Dos unidades del cuartel de Crespo acudieron con premura hasta la granja afectada, habida cuenta de la existencia de un galpón de pollos en proximidad al fuego.
El funcionario recibió curaciones en pierna y brazo, después de trenzarse en lucha con un joven con antecedentes delictivos. Terminó preso en Alcaidía.
La entidad, constituida como asociación civil desde 2022, coordina con la Dirección Provincial de Vialidad el mantenimiento de caminos rurales mediante consorcios camineros. Actualmente interviene en tramos clave de la red productiva y aguarda la firma de nuevos convenios que permitirían ampliar la cantidad de kilómetros bajo atención.
Un auto y una moto impactaron sobre Ruta Nacional 12, en un tramo que va desde la rotonda hacia Ramírez.
Un vuelco ocurrió este lunes a la altura del kilómetro 35 de la ruta 131, en cercanías del acceso Illia de la ciudad de Crespo.
Participarán 13 establecimientos gastronómicos de la ciudad. El domingo 15 y lunes 16 de febrero, regirán promociones especiales, tanto para degustar en mesa en los locales como así también para los pedidos por delivery.
Del 27 al 29 de enero de 2026, en Atlanta, se realizó la International Production & Processing Expo (IPPE), el evento anual más importante del mundo para la industria avícola, cárnica y de alimentos balanceados.
El sorteo del Quini 6 realizado este miércoles 11 de febrero no registró ganadores con todos los aciertos en las modalidades principales, por lo que los pozos más importantes quedaron vacantes y continuarán acumulándose para la próxima jugada.