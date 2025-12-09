Plus en Vivo

Tragedia en Ruta 32: Hallan variado pastillaje en la camioneta que chocó a los jóvenes fallecidos

En la tarde de este martes, la policía llevó adelante la requisa vehicular de la unidad embistente, encontrando gran cantidad de fármacos. Los resultados.

Crespo09 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Personal de Comisaría Seguí llevó a cabo una requisa vehicular sobre la camioneta Volkswagen Amarok, que colisionara a una moto 110 cc, en la que viajaban las vìctimas fatales: Sasha Grandoli y Juan Mûller, ambos domiciliados en Crespo.

El procedimiento fue autorizado por el Juzgado de Garantías N° 5 de Paraná, a cargo del Dr. Elvio Garzón, que dispuso la búsqueda y posible secuestro de elementos, en contexto de la legislación vigente sobre estupefacientes.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que la diligencia fue realizada en conjunto con un can antinarcóticos, el cual no detectó la presencia de drogas, ya que su entrenamiento es específicamente para sustancias ilegales procesadas.

No obstante, la requisa continuó y resultó positiva. En el asiento trasero de la camioneta se encontró una bolsa negra con la inscripción "Ossira", que contenía diversos blisters con pastillas de diferentes inscripciones, así como pastillas sueltas. Entre ellos hay antipsicóticos y otras composiciones que implican prescripciòn psiquiátrica.

Los fármacos fueron secuestrados y se remitieron a la Fiscal de Delitos Complejos, Dra. Patricia Yedro, quien fue informada sobre el resultado de la requisa. Se continúa con la investigación.

mdDictaron prisión preventiva para el imputado por la tragedia de la ruta 32, donde falleció joven de Crespo

