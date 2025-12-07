Plus en Vivo

Tragedia en Ruta 32: Dos personas fallecidas

En medio de la tenue lluvia de la nochecita de domingo, un siniestro vial se cobró dos vidas.

Crespo07 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
20251207_214725
Crédito imágenes: Puerto Seguí

Una fatal colisión se produjo este 7 de diciembre, sobre Ruta 32, en el tramo que une Seguí y Viale. Estuvo protagonizada por una moto y una camioneta.

Estación Plus Crespo pudo confirmar que dos personas fallecieron en forma inmediata, tratándose de quienes se desplazaban a bordo del rodado de menor porte.

IMG-20251207-WA0002

"Lamentablemente, perdieron la vida dos jóvenes, una mujer y un varón de 18 años, ambos de Crespo", anticiparon las autoridades de la investigación penal a Estación Plus Crespo.

Policía trabaja bajo los lineamientos de la Fiscalía, mientras que con la colaboración de bomberos resguardan la escena para la realización de pericias.

-AMPLIAREMOS-

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
RIDERS-FEST

Más de 1.000 motos llegan a Crespo para la Riders Fest Entre Ríos 2025

Estación Plus Crespo
Crespo06 de diciembre de 2025

Sábado 6 y domingo 7, se realizará el mega evento de mototurismo, que promete test drives, espacios de exhibición, bandas musicales en vivo y más atractivos. El público de Crespo tendrá acceso libre y gratuito -en ambos días-, sólo presentando el DNI. Entrada accesible para moteros y público visitante.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo