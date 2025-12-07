Tragedia en Ruta 32: Dos personas fallecidas

Una fatal colisión se produjo este 7 de diciembre, sobre Ruta 32, en el tramo que une Seguí y Viale. Estuvo protagonizada por una moto y una camioneta.

Estación Plus Crespo pudo confirmar que dos personas fallecieron en forma inmediata, tratándose de quienes se desplazaban a bordo del rodado de menor porte.

"Lamentablemente, perdieron la vida dos jóvenes, una mujer y un varón de 18 años, ambos de Crespo", anticiparon las autoridades de la investigación penal a Estación Plus Crespo.

Policía trabaja bajo los lineamientos de la Fiscalía, mientras que con la colaboración de bomberos resguardan la escena para la realización de pericias.

-AMPLIAREMOS-