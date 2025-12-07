Tragedia en Ruta 32: Dos personas fallecidas

Apresado por hurtar pertenencias de un automóvil
El joven fue retenido por civiles hasta la llegada de la Policía. El crespense detenido tiene antecedentes.
En medio de la tenue lluvia de la nochecita de domingo, un siniestro vial se cobró dos vidas.Crespo07 de diciembre de 2025Estación Plus Crespo
Una fatal colisión se produjo este 7 de diciembre, sobre Ruta 32, en el tramo que une Seguí y Viale. Estuvo protagonizada por una moto y una camioneta.
Estación Plus Crespo pudo confirmar que dos personas fallecieron en forma inmediata, tratándose de quienes se desplazaban a bordo del rodado de menor porte.
"Lamentablemente, perdieron la vida dos jóvenes, una mujer y un varón de 18 años, ambos de Crespo", anticiparon las autoridades de la investigación penal a Estación Plus Crespo.
Policía trabaja bajo los lineamientos de la Fiscalía, mientras que con la colaboración de bomberos resguardan la escena para la realización de pericias.
-AMPLIAREMOS-
Jóvenes fueron demorados por Comisaría Crespo; mientras que las unidades -de importantes cilindradas- quedaron retenidas. Cómo fue el procedimiento.
Sábado 6 y domingo 7, se realizará el mega evento de mototurismo, que promete test drives, espacios de exhibición, bandas musicales en vivo y más atractivos. El público de Crespo tendrá acceso libre y gratuito -en ambos días-, sólo presentando el DNI. Entrada accesible para moteros y público visitante.
Se programó para el 13 de diciembre, con el objetivo de reunir alimentos no perecederos, de manera que muchas familias puedan disfrutar de las fiestas navideñas.
La Asociación de Empleados de Comercio de Crespo inaugurará este domingo 7 de diciembre la temporada de verano en su complejo de natatorios, con tarifas diferenciadas para afiliados y particulares, y servicios destinados a garantizar un espacio familiar y seguro.
Los automóviles estaban en garajes abiertos en Barrio del Lago. Un sujeto con antecedentes fue ligado a las actuaciones penales.
La ceremonia de premiación se realizará el martes 9 de diciembre, desde las 20:30 horas, en el Campo Municipal de Deportes ‘Yapeyú‘. Previamente habrá un descubrimiento de placa en homenaje a Adolfo Decoud.
En principio, constató la ausencia de 835 animales. No descartan realizar una "parada de rodeo", para determinar la cantidad exacta.
Un Volkswagen Bora terminó con las ruedas hacia arriba luego de impactar contra una columna de alumbrado y chocar una camioneta estacionada en la vía pública. Ocurrió este domingo por la mañana.