Plus en Vivo

Empleados de Comercio Crespo abre la temporada de verano este domingo en su complejo de piscinas

La Asociación de Empleados de Comercio de Crespo inaugurará este domingo 7 de diciembre la temporada de verano en su complejo de natatorios, con tarifas diferenciadas para afiliados y particulares, y servicios destinados a garantizar un espacio familiar y seguro.

Crespo05 de diciembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Comercio complejo1

La Asociación de Empleados de Comercio de Crespo se alista para poner en marcha la temporada de verano 2025/2026 en su complejo de natatorios, ubicado sobre Ruta 12 y acceso a la ciudad. La apertura oficial será este domingo 7 de diciembre, desde las 10:00, según confirmó el secretario gremial de la institución, Carlos Pfeiffer, en diálogo con Estación Plus Crespo.

Paifer indicó que durante las últimas semanas se trabajó intensamente en el polideportivo para dejar las instalaciones “en perfectas condiciones”, de manera que las familias afiliadas y el público en general “puedan disfrutar del lugar y recibir la mejor atención”.

Inscripción y contratación de la temporada

Para acceder al servicio, quienes deseen contratar la temporada completa —que abarca diciembren 2025, enero y febrero de 2026— deberán acercarse a las oficinas de la sede gremial, ubicadas en calle Sarmiento (primer piso), donde se completa una ficha con la información personal y, en caso de corresponder, del grupo familiar.

La contratación puede realizarse por la temporada completa, por un mes o incluso por día. Tanto afiliados como particulares deben detallar quiénes serán los usuarios del sector de piscinas.

Valores establecidos

Pfeiffer informó los montos fijados para este verano, diferenciados entre afiliados y particulares:

Para afiliados:

  • Una persona:
    • 1 mes: $25.000
    • 2 meses: $40.000
    • Temporada completa: $60.000

  • Grupo familiar de 2 integrantes: $110.000 la temporada

  • Grupo familiar de 3 integrantes: $130.000 la temporada

  • Grupo familiar de 4 integrantes: $150.000 la temporada

  • Grupo familiar de 5 o más integrantes: $180.000 la temporada

Ingreso por día (afiliados):

  • Menores de 13 años: $2.500

  • Mayores de 13 años: $4.000

Ingreso por día (particulares):

  • Menores de 13 años: $8.000

  • Mayores de 13 años: $10.000

El dirigente subrayó que los valores fueron definidos “tratando de ajustar lo máximo posible”, en función del impacto inflacionario y los costos que implica mantener habilitado un predio con cuatro piscinas y todos los servicios complementarios.

Acceso y funcionamiento

El ingreso al predio cuenta con un control exclusivo, donde se verifica a quienes ya contrataron la temporada o se gestiona el pago por día para quienes deseen asistir ocasionalmente, incluidos visitantes que lleguen a la ciudad.

Además, el complejo dispone de un kiosco que ofrece golosinas, helados, gaseosas y comidas rápidas como panchos y hamburguesas. Paifer aclaró que no se venden bebidas alcohólicas y que no está permitido ingresar al predio con alcohol, incluso cuando se lleva conservadora. “Es por una cuestión de seguridad y para garantizar un ambiente familiar”, remarcó Pfeiffer .

Finalmente, invitó a la comunidad a participar desde este domingo de la inauguración y a disfrutar de una nueva temporada en las instalaciones de la institución.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Virgen de Guadalupe ermita

Crespo: Comienza la novena en honor a la Virgen de Guadalupe

Estación Plus Crespo
Crespo03 de diciembre de 2025

Este miércoles 3 de diciembre da inicio la novena preparatoria para la fiesta patronal de la Virgen de Guadalupe. Las actividades comienzan en la gruta de Nuestra Señora de Guadalupe de Crespo, donde hasta el 8 de diciembre se rezará el Santo Rosario a las 19:00.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo