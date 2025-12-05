Empleados de Comercio Crespo abre la temporada de verano este domingo en su complejo de piscinas

La Asociación de Empleados de Comercio de Crespo se alista para poner en marcha la temporada de verano 2025/2026 en su complejo de natatorios, ubicado sobre Ruta 12 y acceso a la ciudad. La apertura oficial será este domingo 7 de diciembre, desde las 10:00, según confirmó el secretario gremial de la institución, Carlos Pfeiffer, en diálogo con Estación Plus Crespo.

Paifer indicó que durante las últimas semanas se trabajó intensamente en el polideportivo para dejar las instalaciones “en perfectas condiciones”, de manera que las familias afiliadas y el público en general “puedan disfrutar del lugar y recibir la mejor atención”.

Inscripción y contratación de la temporada

Para acceder al servicio, quienes deseen contratar la temporada completa —que abarca diciembren 2025, enero y febrero de 2026— deberán acercarse a las oficinas de la sede gremial, ubicadas en calle Sarmiento (primer piso), donde se completa una ficha con la información personal y, en caso de corresponder, del grupo familiar.

La contratación puede realizarse por la temporada completa, por un mes o incluso por día. Tanto afiliados como particulares deben detallar quiénes serán los usuarios del sector de piscinas.

Valores establecidos

Pfeiffer informó los montos fijados para este verano, diferenciados entre afiliados y particulares:

Para afiliados:

Una persona:

• 1 mes: $25.000

• 2 meses: $40.000

• Temporada completa: $60.000

Grupo familiar de 2 integrantes: $110.000 la temporada

Grupo familiar de 3 integrantes: $130.000 la temporada

Grupo familiar de 4 integrantes: $150.000 la temporada

Grupo familiar de 5 o más integrantes: $180.000 la temporada

Ingreso por día (afiliados):

Menores de 13 años: $2.500

Mayores de 13 años: $4.000

Ingreso por día (particulares):

Menores de 13 años: $8.000

Mayores de 13 años: $10.000

El dirigente subrayó que los valores fueron definidos “tratando de ajustar lo máximo posible”, en función del impacto inflacionario y los costos que implica mantener habilitado un predio con cuatro piscinas y todos los servicios complementarios.

Acceso y funcionamiento

El ingreso al predio cuenta con un control exclusivo, donde se verifica a quienes ya contrataron la temporada o se gestiona el pago por día para quienes deseen asistir ocasionalmente, incluidos visitantes que lleguen a la ciudad.

Además, el complejo dispone de un kiosco que ofrece golosinas, helados, gaseosas y comidas rápidas como panchos y hamburguesas. Paifer aclaró que no se venden bebidas alcohólicas y que no está permitido ingresar al predio con alcohol, incluso cuando se lleva conservadora. “Es por una cuestión de seguridad y para garantizar un ambiente familiar”, remarcó Pfeiffer .

Finalmente, invitó a la comunidad a participar desde este domingo de la inauguración y a disfrutar de una nueva temporada en las instalaciones de la institución.